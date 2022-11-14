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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابعدي عنه .. مكمل غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

أعراض سرطان
أعراض سرطان

يحذر الخبراء من المكملات الغذائية التي قد "تسبب" تساقط الشعر فقد يؤدي الإفراط في تناول نوع واحد إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان وتشير دراسة جديدة إلى أن نوعًا شائعًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وفقا لموقع express وجدت دراسة نشرت في مجلة Biosensors and Bioelectronics أن تناول الكثير من النيكوتيناميد ريبوسيد (NR) ، المعروف أيضًا باسم فيتامين B3 ، قد يكون ضارًا بالصحة العامة.

بينما يرتبط الفيتامين بفوائد القلب والأوعية الدموية ، تشير الدراسة الجديدة إلى أن فيتامين B3 قد يكون له عواقب أكثر خطورة.

اكتشف الفريق ، بقيادة البروفيسور إيلينا جون ، أن المستويات العالية من تناوله لا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي فحسب ، بل تزيد أيضًا من خطر انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ما هي أهم أعراض سرطان الثدي؟


• وجود كتلة جديدة أو منطقة من الأنسجة السميكة في أي من الثديين لم تكن موجودة من قبل
• تغيير في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهما
•  إفرازات سائلة من أي من حلمتي ثديك
• وجود كتلة أو تورم في أي من الإبط
• تغير في شكل أو ملمس بشرتك ، مثل التجعيد أو التنقير
• طفح جلدي أو احمرار وطفح جلدي (مثل الإكزيما) ، قشور ، متقشرة أو حكة في الجلد أو احمرار على الحلمة أو حولها
• تغير في مظهر الحلمة ، مثل أن تصبح غائرة في ثديك.

 

المكملات الغذائية خطر الإصابة بالسرطان سرطان الثدي تساقط الشعر فيتامين B3

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