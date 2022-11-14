كاملة أبو ذكري عن تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي: لم أكن أتخيل

تحدثت المخرجة كاملة أبو ذكري عن تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: لم أكن اتخيل حصولي على هذه الجائزة وأمر لم يكن في الحسبان".

وأضافت "كاملة أبو ذكري" خلال حوارها على قناة "دي إم سي"، أن دخولها مجال السينما من افضل الأمور التي حدثت لها في حياتها، متابعة: لم أك أتخيل أن أكون جزء من مهرجان القاهرة السينمائي ويتم تكريمي خلاله

وأكملت: محظوظة بوجودي في مهنة السينما، متابعة:" السينما خلتني أشوف العالم كله وعرفتني على الغني والفقير".

ولفتت إلى أن والدتها ووالدتها لهم الفضل فيما حققته، مشيرة إلى أنه تسعى إلى العودة مرة أخرى إلى السينما.