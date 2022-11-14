وسط حضور بدو محمية نبق.. البيئة تحتفل بنجاح قمة المناخ علي شرف وزراء البيئة الأفارقة

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التي اقامتها الدكتورة ياسمين فؤاد المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر تغير المناخ، وبحضور الدكتورة ايناس سميرنائب المحافظ، ووزراء البيئة الأفارقة والسفراء والمفاوضين بمؤتمر المناخ COP 27.



وذلك بمحمية نبق وبكامل التنظيم من سكان المجتمع المحلي بمحميات جنوب سيناء بحضور رؤساء جهاز شئون البيئة السابقين وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وخبراء التنوع البيولوجي وقيادات وزارة البيئة.

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد لتطوير العمل البيئى فى مصر، قائلا إننا الآن نشهد العصر الذهبى للبيئة والاهتمام بالمحميات الطبيعية خلال تولي الدكتورة ياسمين فؤاد الوزارة ، وذلك لما تبذله من جهود لتطوير المحميات وتخطيطها وتنظيمها بأساليب عالمية، كما شهد توليها حقيبة البيئة تنظيم أهم مؤتمرين دوليين للبيئة وهما مؤتمر التنوع البيولوجي cop 14 عام 2018، ومؤتمر تغير المناخ cop 27.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المحافظة بها خمس محميات وهي نبق، رأس محمد، أبو جالوم، طابا، لتشكل 34% من مساحة المحافظة، مؤكدا اهتمامه بالبيئة و بالمحميات والترويج لها من أجل مصر.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه إذا كان لدينا جمهورية جديدة فلدينا أيضا شرم الشيخ جديدة، لافتا إلى أن ما تم من تطوير بشرم الشيخ هو ملحمة حقيقية تشارك فيها العديد من الوزراء بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كجزء من خطة الرئيس لتطوير مصرنا الحبيبة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاحتفالية تجمع بين حدثين مهمين وهما مرور عامين على إطلاق أول حملة للترويح للمحميات الطبيعية وهى حملة إيكو إيجيبت، بالإضافة إلى استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ cop 27 فى دورته السابعة والعشرين، وما يواكبه من تحضيرات لليوم الموضوعى الخاص بالتنوع البيولوجى المزمع عقده الأربعاء القادم والذى يمثل محورا مهما لربط التغير المناخى بالتنوع البيولوجى وكيفية إيجاد الحلول القائمة على الطبيعة ودعم الابتكارات، لمواجهة تحديات حماية التنوع البيولوجى فى ظل التغيرات المناخية.



وأكدت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن اليوم هو شاهد على نجاح وزارة البيئة من خلال حملة إيكو إيجيبت ومشروعات الوزارة فى تطوير مهارات المجتمع المحلى بما يواكب المستويات العالمية وهو ما يظهر بالاحترافية فى تنظيم احتفالية اليوم مع الحفاظ على إظهار خصوصية وتميز التراث البيئى، والثقافى والاجتماعى للمجتمع المحلى بجنوب سيناء كأحد المميزات النوعية للسياحة البيئية.

و أعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها للحضور الكريم من السادة وزراء البيئة الأفارقة، كذلك ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP كما أكدت خالص تقديرها واعتزازها بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ما يقدمة من دعم للعمل البيئى بصفة عامة ومؤتمر المناخ المقام حاليا بصورة خاصة والذى أدى إلى خروجه بالصورة التى تليق باسم مصر.