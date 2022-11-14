عاجل
توجيه الرئيس السيسي بتوطين التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. يتصدر عناوين الصحف أخبار السوشيال: بوسي شلبي تعلق على إطلالة يسرا في مهرجان القاهرة.. ومحمود كهربا يؤدي مناسك العمرة روسيا تصف فكرة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو بالجنون حدث ليلًا| ننشر صورة أحدث ضحايا حادث أتوبيس المنصورة.. تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد.. تركيا تعلن اعتقال منفذ انفجار إسطنبول.. صندوق النقد الدولي يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة الصحة: معظم حالات الفيروس التنفسي المخلوي لا تحتاج لعناية بالمستشفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط حضور بدو محمية نبق.. البيئة تحتفل بنجاح قمة المناخ علي شرف وزراء البيئة الأفارقة

فودة مع ب
فودة مع ب

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،  الاحتفالية التي اقامتها الدكتورة ياسمين فؤاد المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر تغير المناخ، وبحضور الدكتورة ايناس سميرنائب المحافظ، ووزراء البيئة الأفارقة والسفراء والمفاوضين بمؤتمر المناخ COP 27.

 


وذلك بمحمية نبق وبكامل التنظيم من سكان المجتمع المحلي بمحميات جنوب سيناء بحضور رؤساء جهاز شئون البيئة السابقين وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وخبراء التنوع البيولوجي وقيادات وزارة البيئة.

 

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد لتطوير العمل البيئى فى مصر، قائلا إننا الآن نشهد العصر الذهبى للبيئة والاهتمام بالمحميات الطبيعية خلال تولي الدكتورة ياسمين فؤاد الوزارة ، وذلك لما تبذله من جهود لتطوير المحميات وتخطيطها وتنظيمها بأساليب عالمية، كما شهد توليها حقيبة البيئة تنظيم أهم مؤتمرين دوليين للبيئة وهما مؤتمر التنوع البيولوجي cop 14 عام 2018، ومؤتمر تغير المناخ cop 27.

 

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المحافظة بها خمس محميات وهي نبق، رأس محمد، أبو جالوم، طابا، لتشكل 34% من مساحة المحافظة، مؤكدا اهتمامه بالبيئة و بالمحميات والترويج لها من أجل مصر.  

 

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه إذا كان لدينا جمهورية جديدة فلدينا أيضا شرم الشيخ جديدة، لافتا إلى أن ما تم من تطوير بشرم الشيخ هو ملحمة حقيقية تشارك فيها العديد من الوزراء بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كجزء من خطة الرئيس لتطوير مصرنا الحبيبة.

 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاحتفالية تجمع بين حدثين مهمين وهما مرور عامين على إطلاق أول حملة للترويح للمحميات الطبيعية وهى حملة إيكو إيجيبت، بالإضافة إلى استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ cop 27 فى دورته السابعة والعشرين، وما يواكبه من تحضيرات لليوم الموضوعى الخاص بالتنوع البيولوجى المزمع عقده الأربعاء القادم والذى يمثل محورا مهما لربط التغير المناخى بالتنوع البيولوجى وكيفية إيجاد الحلول القائمة على الطبيعة ودعم الابتكارات، لمواجهة تحديات حماية التنوع البيولوجى فى ظل التغيرات المناخية.

وأكدت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن اليوم هو شاهد على نجاح وزارة البيئة من خلال حملة إيكو إيجيبت ومشروعات الوزارة فى تطوير مهارات المجتمع المحلى بما يواكب المستويات العالمية وهو ما يظهر بالاحترافية فى تنظيم احتفالية اليوم مع الحفاظ على إظهار خصوصية وتميز التراث البيئى، والثقافى والاجتماعى للمجتمع المحلى بجنوب سيناء كأحد المميزات النوعية للسياحة البيئية. 

 

و أعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها للحضور الكريم من السادة وزراء البيئة الأفارقة، كذلك ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP كما أكدت خالص تقديرها واعتزازها بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ما يقدمة من دعم للعمل البيئى بصفة عامة ومؤتمر المناخ المقام حاليا بصورة خاصة والذى أدى إلى خروجه بالصورة التى تليق باسم مصر.

اللواء خالد فودة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - مؤتمر المناخ في مصر شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لطمة على وجه السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

ترشيحاتنا

في تصفيات إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر للناشئين والمغرب والقناة الناقلة

مباراة تحديد المصير.. منتخب مصر للناشئين يواجه المغرب في تصفيات إفريقيا

بنى سويف.. فريق بحثي من ذوى الاحتياجات يتوصل لأول تطبيق عن التوحد

أسعار الدولار فى مصر اليوم الاثنين 14-11-2022

شاهد.. حلزونات عملاقة تجتاح غرب فنزويلا

بعد رحيله.. تفاصيل عن حياة محمد سلطان وعلاقته بزوجته فايزة أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرط التعرق يمكن أن يشير إلى 5 حالات طبية طارئة احذرى يجاهلها

3 أعراض مبكرة في حلقك تشير إلى فشل القلب

ابعدي عنه .. مكمل غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

ألم العظام وترم الساق معا مؤشر للإصابة بمرض كارثي أحذر تجاهلهما

فيديو

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ