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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: محمود علاء مغضوب عليه من جماهير الزمالك وأنصحه بعدم العودة

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، أن محمود علاء يواجه موجة من الانتقادات الجماهيرية من جماهير الزمالك موضحا أن الأفضل للاعب قضاء هذا الموسم بالكامل في الاتحاد السكندري.

 

وأضاف عبد الملك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، والمُذاع على فضائية ETC:"لا أميل لعودة محمود علاء للزمالك في يناير، اللاعب بدأ يستعيد مستوياته ويحتاج لقضاء وقت أكبر بعيدا عن غضب وانتقادات الزملكاوية".

 

وواصل أحمد عيد: "الزمالك لا يحتاج صفقات جديدة، والعجز في الخط الخلفي يمكن حله بدون ابرام صفقات جديدة، مثلا الاعتماد على محمد طارق لاعب المنتخب الأولمبي غير أن فيريرا يحب اللاعبين صغار السن".

 

وتابع نجم الزمالك السابق: " أتوقع اعتزال محمد عبد الشافي بنهاية الموسم الحالي، وأرشح البرتغال والأرجنتين للوصول لنهائي كأس العالم".

 

وأتم عيد تصريحاته: "الأهلي يعلن عن بناء الاستاد من 2013، مش عايزين اعلانات عايزين نشوف التنفيذ على أرض الواقع، ولو الأهلي عمل الاستاد هعترف على الهواء انه عمل انجاز".

تعليق عقد فيريرا..

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، تطورات جديدة بشأن موقف مجلس إدارة الزمالك ، بشأن تجديد التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:"

فضل مسئولى نادى الزمالك تعليق ملف تجديد تعاقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى والذى ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى.

وأضاف:" علق مسئولى الزمالك ملف التفاوض مع فيريرا فى الوقت الحالى خاصة فى ظل تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة، وكان فيريرا طلب تأجيل الأمر أيضًا لوقت أخر.


وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على كل من سموحة وسيراميكا كليوباترا فى مسابقة الدوري المصري الممتاز ، بينما تعادل أمام إنبي ضمن مباريات المسابقة.

 

 

 

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