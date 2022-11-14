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رئيس التحرير
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ديني

دعاء يحفظك من شر الإنس والجن .. 4 كلمات للرقية والتحصين لا تغفلها

دعاء يحفظك من شر
دعاء يحفظك من شر الإنس والجن 

دعاء يحفظك من شر الإنس والجن .. يكثر البحث عن دعاء يحفظ من شر الإنس والجن إما حسداً أو غيرها من أمور السحر والمس والأذى، حيث كشف الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي عن دعاء يحفظ من شر الإنس والجن يذكره الإنسان عند نية الخروج من المنزل.

دعاء يحفظك من شر الإنس والجن 

وقال أبو بكر في بيانه دعاء الحفظ من شر الإنس والجن:" ربنا هيحفظك من الشياطين شياطين الإنس والجن، وشياطين الإنس في عصرنا أعظم وأكثر ضرراً، لأن شيطان الجن حينما تذكر ربك ينصرف".

وتابع: هذا الدعاء يقي من كل شر ومن كل مفترٍ لا يخشى الله تبارك وتعالى والأهم أنه يحفظك من شر نفسك التي بداخلك، مشدداً: كن حريصاً على ترديده عند الخروج من المنزل سواء للعمل أو لقضاء حاجة أو توصيل أولادك إلى المدرسة.

وجاء في صيغة الدعاء ما يلي: 

1- اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، توكلت على الله ربي ما من دابة إلا ربي أخذ بناصيتها إن ربي على صراطٍ مستقيم.

2- اللهم افتح لي مغاليق الأمور ويسر لي أبواب الأرزاق.

3- اللهم ارزقنا بما شئت وكيفما شئت إنك على ما تشاء قدير.

4- اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم، وصلى اللهم وبارك على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين".

دعاء حسد الأقارب

1- بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ.

2- اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري.

3- اللَّهمَّ عالمَ الغيبِ والشَّهادةِ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ نفسي، وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ.

4- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

5- أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض.

6- أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ.

7- أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهم إنا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض.

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