وكيل تعليم جنوب سيناء يزور جناح السعودية لتنمية الحياة الفطرية

زار محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء جناح المملكة العربية السعودية لتنمية الحياة الفطرية التابع لمبادرة "السعودية الخضراء" وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وخلال الزيارة استمع وكيل تعليم جنوب سيناء لأهم المجالات المشتركة بين البيئتين المصرية والسعودية خاصة بمحافظة جنوب سيناء من حيث التنوع البيئي كما تناولت الزيارة التعريف بدور وزارة التربية والتعليم لتنمية الوعي البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية، من خلال برامج التوعية داخل المدرسة أو تنظيم الرحلات الميدانية إليها أو المناهج الدراسية إضافة لدعم الأفكار التي تهتم بمشروعات البيئة والمحافظة عليها.

وأشار وكيل الوزارة أن التنوع البيئي والمحميات الطبيعية في سيناء أوجد تنوعًا لا مثيل ما بين بيئة نباتية وصخرية وحيوانية تمثل في مجملها ثلث عدد المحميات الطبيعية في مصر، كمحمية "رأس محمد" ومحمية "نبق" و غابات المانجروف بها ذات الطبيعة الخلابة والخصوصية الفريدة كذلك محمية "أبو جالوم" حيث تنوع الكائنات البحرية والبرية والنباتات النادرة التي لا توجد إلا في هذه المنطقة و"محمية طابا " بمواقعها الطبيعية و تكويناتها الصخرية و"محمية سانت كاترين" بآثارها الدينية والتضاريس الجبلية المتميزة، و النظام النباتي الفريد.

مضيفا أن هناك بتلك البيئات 725 نوعًا من النباتات تشكل نظاما بيئيا متكاملا يجمع بين الأرض والمياه والآبار والنباتات والحيوانات والطيور والشواطئ والمياه وما بها من أحياء بحرية نادرة

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