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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ فعاليات لتنمية الوعي الفني والإبداعي لدى الطلائع

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نفذت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بأسوان برنامج الفنون التراثية للطلائع وهو ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التى تهدف إلى تنمية الوعى الفنى والإبداعى لدى الطلائع، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان.

 

وقال ناصر سليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بأسوان بأن ورش عمل برنامج الفنون، تضمنت تفاعلية فى مجالات "الجلود - النسيج – الخيامية" وبرنامج الفنون التراثية للطلائع بمركز شباب مدينة أسوان ومركز شباب حي قدري عثمان، للمرحلة السنية من 13 إلى 17 سنة.

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برامج فنية وإبداعية

جانب من الفعاليات

وفى السياق ذاته أشار ناصر سليم إلى أن قسم الطلائع بإدارة شباب أسوان نفذ المسابقة الفنية أشغال بيئية ويدوية، وذلك بمشاركة 27 طليعاً ، للمرحلة السنية من ١٢ وحتى ١٥ سنة .

 

وكان قد عقد نادي أسوان الرياضى مؤتمراً صحفياً لتقديم أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان، والذى تولى المسئولية خلفا لربيع ياسين حيث بدأت الفاعليات بعزف السلام الوطنى ومقدمه مذيع المؤتمر، وعرض فيديو لمسيرة المدير الفنى الجديد، بجانب كلمة لرئيس مجلس إدارة النادى المستشار الشافعى صالح، وكلمة لنائب رئيس النادى حماده صالح، كما ألقى المدير الفنى الجديد كلمة خلال المؤتمر، ثم تم توقيع العقود، وإهداء تيشيرت النادى للمدير الفنى الجديد، وتقديم تورتة المؤتمر، ثم فتح الأسئلة للحضور.

 

ويعد أيمن الرمادي أحد أبرز المدربين المصريين فى الدوري الإماراتي ، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة بتدريب الظفار العماني لعامين متتاليين.

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أنشطة متنوعة

وتوج الرمادي بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات خلال مسيرته التدريبية لعب الرمادي لعدة أندية مصرية، أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة المفاجئة بقطع فى الرباط الصليبي عام 1994، وقرر حينها الاعتزال ، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من دورات تدريبية.

 

وبدأ الرمادي رحلته التدريبية في قطاع الناشئين بنادي الشعب الإماراتي عام 1999 ، حقق خلالها العديد من الإنجازات، واستطاع أن يصعد بفرق لـ7 مرات إلى دوري الأضواء ، ليصبح أشهر مدرب مصري في الملاعب الإماراتية، حيث تأهل بفريق دبي 3 مرات، والظفرة والشارقة واتحاد كلباء ، وعجمان الذي استمر في تدريبه 5 مواسم متتالية.

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