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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار جزئي لـ بلكونة وسقوطه على سيارة في أسوان | صور

تلفيات بسيارة بأسوان
تلفيات بسيارة بأسوان فى إنهيار جزئى لبلكونة

تعرضت شرفة أحد المنازل " بلكونة " للإنهيار الجزئى مساء السبت بمدينة أسوان حيث سقطت على سيارة كانت متوقفة أسفلها، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنهيار جزئى لـ"بلكونة" أحد العقارات. 

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حوادث متفرقة 

إنهيار جزئى لبلكونة

ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما سقطت "الشرفة" على سيارة ملاكى كانت متوقفة أثناء الشرفة، ما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتسيير الحركة المرورية. 

وشهدت مدينة أسوان وقوع حادث إنقلاب توك توك مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم بمنطقة وادي النقرة بمركز نصر النوبة شمال أسوان مساء الأربعاء.

وتبين أن المصابين هم فخري رمضان أبو الفتوح 48 سنة، و سعيد فخري رمضان 22 سنة ، ورضا محمد صالح 52 سنة، وإصابتهم جميعاً عبارة عن كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية . 
 

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نقل مصابين

إنهيار جزئى لبلكونة بأسوان 

 

وكان قد تلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب توك توك عند كوبري المنار بقرية وادى النقرة التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.  

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.  

وكان قد تعرض شخصين لإصابات متفرقة بالجسم فى مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص استخدم فيها العصا والشوم بقرية النزل التابعة لمركز إدفو شمال أسوان ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان قد تلقى مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطاراً يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص استخدم فيها العصا والشوم، وذلك بقرية النزل التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن إصابة شخصين، وقد تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

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