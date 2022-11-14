الأورمان تجري الكشف الطبي على 39 ألف مريض بأسوان

أعلنت جمعية الأورمان، عن إجراء 50 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز أسوان خلال منتصف الشهر الجارى، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وفى إطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء المحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وإنطلاقاً من حرص وإهتمام الدولة المصرية للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

مؤسسات المجتمع المدني

وأكد محمد يوسف وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، على توفير سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، بأن مكتب مشروعات الأورمان في أسوان أجرى الكشف الطبي على39 ألف مريض، وكذلك إجراء 9 ألاف و266 عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم 4500 نظارة طبية .

وأشار ممدوح شعبان، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل العقبات أمام عمل الجمعية حيث أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

رعاية المرضى

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض ، وإجراء 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127 ألف و 186 نظارة طبية لغير القادرين.

هذا وتواصل مبادرة الناس لبعضهم التى أطلقها أشرف عطية محافظ أسوان فى مارس 2020 سلسلة الإنجازات والنجاحات المتتالية لتقديم خدماتها الإنسانية الجليلة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً حيث صرحت غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والمشرف العام على المبادرة بأن المبادرة تستكمل توصيل خدماتها المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية، وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين منها.