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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندي بهجت صاحبة معرض سيارات فى مسلسل «الونش» لـ محمد رجب

ندى بهجت
ندى بهجت

تشارك الفنانة ندى بهجت فى بطولة مسلسل «الونش» للنجم محمد رجب المقرر عرضه يوم السبت المقبل الموافق 19 نوفمبر على شاشة قناة «الحياة».

وكشفت ندى عن الشخصية الذى تقدمها ، حيث أن يدعى إسمها راجية وتمتلك معرض سيارات ، لافته ، بأنها امرأة مسيطره وقويه ومفتريه ف لاسيما ، رد فعلها عندما تغضب يهابه كل من حولها وغيرها.

واضافت ندى بأنها تدخل فى صراع دائم ومستمر مع نوراه ، والذى تجسد هذه الشخصية الفنانه ميرهان حسين مروراً بالأحداث التى تكشف مع الحلقات داخل السياق الدرامى.

وتابعت ندى بأنها متزوجة من سليم الأبيض والذى يجسد هذه الشخصية الفنان عمرو رجب ، مشيره، بأنه يقع فى عداء دائم مع بطل العمل حسن الونش الذى يعمل تاجر ورجل أعمال ويجسد هذه الشخصية النجم محمد رجب.

وأوضحت ندى بأن تتمنى أن تحظى هذه الشخصية بإشاده وأهتمام كبير من قبل الجمهور والنقاد لما غلبت عليها طابع المهنية الفولاذية التى لم تقدمها من قبل على الشاشة الذهبية.

وأعربت ندى عن سعادتها وامتنانها بالتعاون مع المخرج إسماعيل فاروق للمره الأولى ، وأنها تراهن على أنه لم يتوانَ من تقديم وجبة دسمة من السياق الدرامى والكادرات الفنية التى تظهر بصورة مميزة لعرضها على الشاشة الذهبية ، ليشعر المشاهد بعرض مكتمل الأركان بين الأبطال جميعاً ، فضلاً عن التناغم فى صياغة السيناريو والحوار قريبًا.

وينتمى مسلسل «الونش» إلى فئة الأعمال الدرامية الطويلة المكون من 45 حلقة ويتمحور فى إطار اجتماعى مع بعض المفارقات الكوميدية ولا تتخلى أحداثه من الساسبنس وغيرها.

وفى سياق آخر ، يعد هذا العمل التعاون الخامس بين الفنانه ندى بهجت والسيناريست أحمد عبد الفتاح بعدما قدموا عدد وفير من الأعمال الدرامية الناجحة سوياً ، فمنها مسلسل «أبو البنات» للنجم مصطفى شعبان ومسلسل «بحر» للنجم ماجد المصرى ومسلسل «ليالينا 80» للنجم خالد الصاوى ومسلسل «ضل راجل» للنجم ياسر جلال وحالياً مسلسل «الونش» للنجم محمد رجب.

أبطال الونش:

وجدير بالذكر بأن مسلسل "الونش" بطولة كل من النجم محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، ندى بهجت، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر ، عمرو رجب وعدد آخر من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن قصه وسيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

ندى بهجت الونش اعمال محمد رجب

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