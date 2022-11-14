الولايات المتحدة تدين القصف الإيراني على كردستان العراق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم “الاثنين”، الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على إقليم كردستان بالعراق.

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي- في تدوينة على موقع "تويتر": "إن الولايات المتحدة تُدين بشدة الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على إقليم كردستان العراق اليوم".

ودعت إيران إلى التوقف عن مهاجمة جارها العراق والشعب العراقي، مؤكدة وقوف بلادها مع قادة العراق في بغداد والإقليم.

وأعلن وزير صحة أقليم كردستان سامان البرزنجي، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف، في وقت سابق اليوم، مقر الحزب الديمقراطي الكردي في أربيل.