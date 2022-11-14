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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"مهارات الترجمة من اللغة التركية للعربية" .. ورشة عمل مجانية بآداب عين شمس

كلية الآداب بجامعة
كلية الآداب بجامعة عين شمس

نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب بجامعة عين شمس ورشة عمل مجانية بعنوان :  " مهارات الترجمة من اللغة التركية للعربية" لطلاب قسم اللغات الشرقية وآدابها اليوم الاثنين الموافق ١٤/ ١١ /٢٠٢٢.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور غادة فاروق نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية ، وإشراف الدكتور رشا الديدى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور إيمان طه مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية، ومنسقة رابطة خريجي جامعة عين شمس لكلية الآداب ، الدكتور محمد حامد رئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها . 

وقدم الورشة الدكتور خالد سالم أستاذ اللغة التركية وآدابها، ويأتى ذلك فى إطار سعى كلية الآداب إلى تأهيل الخريجين مجانا، وذلك بجميع أقسام الكلية، لتأهيلهم لسوق العمل والذى يتطلب اتقان اللغات المختلفة وإجادة الترجمة من اللغات المختلفة للعربية والعكس في إطار التوسع في التبادل العلمى والثقافي وعلى جميع الأصعدة .

وتضمنت محاور الورشة الفرق بين الترجمة التحريرية والشفوية ، أنواع الترجمة ، المهارات الواجب توافرها في المترجم ، الملاحظات في الواجب توافرها في الترجمة التتابعية ، الأدوات الحديثة في الترجمة وآليات استخدام مواقع الترجمة الإلكترونية.

كلية الآداب بجامعة عين شمس
كلية الآداب بجامعة عين شمس
كلية الآداب بجامعة عين شمس
كلية الآداب بجامعة عين شمس
وحدة متابعة الخريجين كلية الاداب جامعة عين شمس ورشة عمل مجانية مهارات الترجمة طلاب قسم اللغات الشرقية Jobs Education

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