قافلة واعظات الأوقاف ببني سويف تنشر ثقافة "حق الوطن".. صور

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم "الاثنين"، خمس قوافل دعوية لواعظات الأوقاف، في ضوء مبادرة "حق الوطن"، إلى محافظة بني سويف عقب صلاة العصر، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال كبير من السيدات على دروسهن.

الإخلاص في بناء الوطن

وأكدت واعظات الأوقاف، خلال القافلة، أن إتقان العمل واجب في كل وقت، فديننا دين الإتقان، وحضارتنا حضارة الإتقان، وأنه يجب أن تتضافر جهودنا جميعًا لنجعل من إتقان العمل ثقافة عامة هي ثقافة الإتقان في كل شيء: في العلم، في الصناعة، في الثقافة، في العمل الحرفي، والمهني، والعلمي، في جميع جوانب حياتنا، مدركين أن إتقان العمل واجب تحتمه تعاليمنا الشرعية وروحنا الوطنية، وأن العمل حياة وعز وشرف.

كما أكدن أن ثقافة الإتقان أمر لا مناص منه في عالم متقدم سريع التحديث والتطور لا مكان فيه لغير العلم والعمل وتحويل ثقافة الإتقان إلى واقع عملي في سائر جوانب حياتنا، فالوطنية الحقيقية تقتضي المشاركة بإخلاص في بناء الوطن، ويكون ذلك من خلال إتقان العمل، وجودة الإنتاج؛ بما يؤدي إلى تقدم الوطن وازدهاره.

وقد شاركت في قافلة اليوم بمحافظة بني سويف كل من :‏

الواعظة وفاء عبد السلام عبد السلام، والواعظة دينا محمد حسن جدامي، والواعظة هالة محمد ربيع بمسجد عمر بن عبد العزيز ببندر بني سويف.

الواعظة زينب السعيد عبد الحميد، والواعظة سناء عبد العزيز محمود بمسجد علي بن أبي طالب ببندر بني سويف.

الواعظة صباح جودة سيد عبد الرحمن، والواعظة نرمين أحمد نادي محمود، والواعظة أماني علي مرشدي بمسجد مجمع الجزيرة الإسلامي بندر بني سويف.

الواعظة شروق سيد محمد عبد الرحمن، والواعظة مرفت محمد رمضان مسجد الخلفاء الراشدين بندر بني سويف.

الواعظة سلوى إبراهيم أحمد الجندي، والواعظة سميحة عبد الرحمن بخيت، والواعظة منى فاروق أحمد بمسجد مجمع الرحمة بندر بني سويف.