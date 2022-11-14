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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل| اشتري إلنترا أوتوماتيك بـ 30 ألف جنيه

سيارة هيونداي النترا
سيارة هيونداي النترا موديل 1994

قدمت سيارة هيونداي النترا في الأسواق عام 1990، ونالت سيارة هيونداي النترا  أعجاب المواطنين المصريين لما تحتوي علية السيارة من مميزات، ومن هذه الطرازات سيارة هيونداي النترا موديل 1994 والتي انتشرت بين المواطنين بسبب العديد من المميزات أهمها، رخص ثمنها، وانخفاض استهلاها للوقود، وتوافر قطع غيارها.

سيارة هيونداي النترا موديل 1994

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مواصفات سيارة هيونداي النترا موديل 1994

تستمد سيارة هيونداي النترا قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وقامت بقطع مسافة تصل إلي اكثر من 200000 الف/كم.

سيارة هيونداي النترا موديل 1994

تأتي مقصورة سيارة هيونداي النترا بالعديد من التجهيزات والمميزات منها، وسائد هوائية، ونظام مضاد للسرقة، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، و مقاعد من الجلد، وزجاج كهربائي أمامي ، وزجاج كهربائي خلفي، وشاحنUSB، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، ودرج تخزين إضافي بالتابلو الأمامي، وعدادات قياسية للسرعة، وازرعه بجانب المقود للتحكم في عمل الضوء الأمامي والخلفي والإشارات والمساحات الأمامية الخاصة بالزجاج، وإضاءة داخلية للقراءة، ومخارج تكيف أمامية، واحزمه أمان أمامية وخلفية.

سيارة هيونداي النترا موديل 1994

تحتوي سيارة هيونداي النترا من الخارج علي مظهر أنيق وشبابي بفضل احتوائها علي، حساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية للاصطفاف، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وفوانيس ضباب أمامية، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة هيونداي، ومرايات جانبية بلون السيارة ويمكن ضمها والتحكم بها كهربائيا، وسبويلر خلفي، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة.

سعر سيارة  هيونداي النترا موديل 1994

تتوافر سيارة هيونداي النترا موديل 1994 بسعر 30 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

هيونداي سيارة هيونداي النترا موديل 1994 هيونداي النترا موديل 1994 سيارة هيونداي النترا

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