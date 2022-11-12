سعر هيونداي باليسايد موديل 2022 في الإمارات| صور

تنتمي السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، كما تتألق بفضل منظومة الدفع الرباعي القوية، مما يجعلها مؤهلة لتحدي التضاريس والطراق الصحراوية التي تشتهر بها منطقة الخليج العربي.

هيونداي باليسايد موديل 2022

مواصفات هيونداي باليسايد موديل 2022

تتوفر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، يضخ قوة تصل الى 295 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 335 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، بمنظومة دفع رباعي.

وتصل السرعة القصوى للسيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 نحو 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.7 ثانية.

هيونداي باليسايد موديل 2022

تتوفر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 من الداخل بالعديد من التجهيزات الفاخرة والأنيقة أبرزها شاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة أو 10 بوصة حسب الطراز، تدعم أنظمة اندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وبلوتوث، ومنافذ USB ، ونظام ملاحة وراديو يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية، وإضاءة داخلية محيطة.

جاءت السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 من الخارجي بتصميم رياضي فاخر، مزود بمصابيح LED وشبك أمامي أسود من الكروم بتصميم عصري، وفتحة سقف بانوراميه، وقضبان سقف.

هيونداي باليسايد موديل 2022

تتميز السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 بعدد من أنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق مثل حساسات أمامية وخلفية لمساعدة الركن، و7 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التحكم بالتوازن (VSC)، ونظام السيطرة على الانزلاق النشط (A-TRC)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPWS)، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC)، نظام المساعدة على نزول المنحدرات (DAC).

هيونداي باليسايد موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022

هيونداي باليسايد موديل 2022 فئة SMART بسعر 139,999 درهم

هيونداي باليسايد موديل 2022 فئة MID بسعر 179,999 درهم

هيونداي باليسايد موديل 2022 فئة PREMIUM بسعر 189,999 درهم