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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتوجيهات الرئيس السيسي

وزيري: منطقة المتحف المصري الكبير من أهم الأماكن السياحية في العالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال الدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للأثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحية فى العالم.

وأضاف مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى المتحف المصري الكبير بنسبة 100%.

وتابع مصطفى وزيري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال على مشروع المتحف المصري الكبير إنه لن يكون متحف أثري فحسب بل سوف يكون أهم منطقة أثرية سياحية فى العالم. 

مصطفي وزيري المجلس الاعلى للاثار الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف المصري الكبير المناطق الأثرية

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