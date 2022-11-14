وزيري: منطقة المتحف المصري الكبير من أهم الأماكن السياحية في العالم

بتوجيهات الرئيس السيسي

قال الدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للأثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحية فى العالم.

وأضاف مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى المتحف المصري الكبير بنسبة 100%.

وتابع مصطفى وزيري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال على مشروع المتحف المصري الكبير إنه لن يكون متحف أثري فحسب بل سوف يكون أهم منطقة أثرية سياحية فى العالم.