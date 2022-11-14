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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفساتين مثيرة.. شاهد| نجمات رفضن قرار حسين فهمي بالاحتشام على السجادة الحمراء

صدى البلد

أثارت بعض النجمات جدلاً على السوشيال ميديا بعد ظهورهن مساء أمس من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44.

وخالفت بعض النجمات قرار إدارة المهرجان برئاسة الفنان حسين فهمى، بالالتزام بملابس محتشمة.

وظهرت الفنانة هبة السيسى بفستان شبيكة شفاف وهو ما كشف عن جسدها وجعل إطلالتها مثيرة وجريئة، والراقصة دينا التي تألقت بفستان فضى ذات خيوط رفيعة بدون بطانة، وجاءت الأخيرة وهي ميريهان حسين بفستان مثير باللون الأبيض ذات فتحة من الساق وبطانة شفافة وهو ما جعل إطلالتها مثيرة للجدل واعتررها الجمهور اجرأ إطلالة.

 

وبدأت فعاليات مهرجان القاهر السينمائي في دورته الـ44، مساء امس، وحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود

 

 

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ميريهان حسين

 

حسين فهمي السجادة الحمراء فساتين دينا هبة السيسيى إطلالات ميريهان حسين

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