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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزوجة والابن يقتلان الأب بسبب علاقاته النسائية المتعددة في المنوفية

مقتل رجل في المنوفية
مقتل رجل في المنوفية علي يد ابنه وزوجته

تمكنت مباحث المنوفية من كشف غموض العثور على جثة صاحب مزرعة مقتول داخل مزرعة موز بقرية أبو حجازى التابعة لقرية الخطاطبة بمركز السادات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بالعثور علي جثمان " خ.ت " صاحب مزرعة مقتول داخل مزرعة موز بعزبة أبو حجازى التابعة لقرية الخطاطبة.

بالانتقال تبين العثور عليه عاري الجسد ومسدد له عدة طعنات بالصدر، وبسؤال أسرته نفوا علمهم بالواقعة.

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وأكد شهود عيان بالقرية، أنه تم حل لغز القضية وتمكنت مباحث السادات من كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة الابن الأصغر للمجني عليه ووالدته زوجة المجني عليه بسبب علاقاته النسائية المتعددة، حيث عاتبه الابن والأم ولكن تعدي عليهما بالضرب فقام الابن بضربه علي رأسه، ما أدي إلي سقوطه أرضا.

وأضاف شهود العيان، أن الزوجة سددت له عدة طعنات وقاما بنقله إلى مزرعة الموز وجردوه من ملابسه ليرجع الأمر بعلاقاته المتعددة وإبعاد التهمة عنهم، حيث أنكر الابن في بادئ الأمر، وأكد أنه كان في القاهرة ولا يعلم شيئا عن الأمر.

وتمكنت قوات الأمن من كشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة الابن والزوجة بسبب علاقاته النسائية المتعددة، وتم حبس الابن والأم علي ذمة التحقيقات، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية السادات مزرعة موز المنوفية

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