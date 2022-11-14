حكم دفن الميت والأمور المتعلقة به.. دار الإفتاء ترد

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن دفن الميت فرض كفاية، والمطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لِدَفن الميت هو ما يحقق تكريم الجسد بعد الموت ويحفَظُهُ مِن الِاعتِداء عليه ويستر التغيرات التي تحدث له.

وأضافت دار الإفتاء، أن ما يتعلق بالدفن ما يلي:

يستحبُّ في دَفن الميت أنه بعد دخوله القبرَ يُوضَع على شِقِّهِ الأيمن.

وذكرت دار الإفتاء، أنه يجب أن يُوَجَّه وَجهُ الميت وصدرهُ وبطنهُ إلى القِبلة، ويَحرُمُ تَوجيهُ الوَجهِ لغير القِبلة، ولا يَضُرُّ أن يكون الدَّفن على الرَّمل أو التُّراب، فكُلُّ ذلك جائز.



ما هي كيفية الدفن الشرعي؟



وقالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن دفن الميت فيه تكريم للإنسان؛ لقوله تعالى في معرض الامتنان: {أَلَم نَجعَلِ الأَرضَ كِفاتًا* أَحياءً وأَمواتًا} (المرسلات:25-26)، وقد حث الإسلام عليه. وأجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية: إذا قام به بعض منهم أو مِن غيرهم سقط عن الباقين.



والمأثور في كيفية دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يوضع على شقه الأيمن ويوجه وجهه إلى القبلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وعليه فيحرم وضعه على خلاف ذلك: كوضع رِجله للقبلة، كما هو الشائع خطأً عند كثير مِمّن يدفن في هذا الزمان.

كيفية دفن الميت



ويُدخَل بالميت من فتحة القبر بحيث يُدفَن تجاه القبلة مباشرة من غير حاجة إلى الدوران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعًا هو وضع الميت في قبره على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة كما سبق.

وإن أمكن دفن الميت في شَقٍّ أو لَحد وجب ذلك، والشق يكون بأن يُعَمَّق في الأرض محل الدفن على قدر قامة الإنسان العادي الذي يرفع يده لأعلى (أي حوالي مترين وربع المتر) ثم يُحفَر في أرضها على قدر وضع الميت على جنبه بطوله بحيث يكون على جنبه الأيمن وصدره للقبلة كما سبق بيانه، ثم يُوَسَّد في قبره ويده لجَنبه، ثم توضع اللبنات أو الحجارة فوق الشق ثم يخرج الحافر ثم يُهالُ عليه التراب.

وأما اللحد فيكون بأن يقوم الواقف داخل الحفرة المُعَمَّقة في الأرض بحفر في أحد جانبَي القبر مكانا يسمح بدفن الميت فيه على بعد ثلثَي طوله من الأرض ويعمقه بحيث يمكن إرقاد الميت فيه على الهيئة السابقة ثم يغطي جانب المفتوح باللبن أو الحجارة ثم يخرج الحافر ويُهيل التراب، وهاتان الطريقتان تكونان في الأرض الصلبة، وإنما عدل أهل مصر عن هاتين الطريقتين إلى الدفن في الفساقي منذ زمن طويل لكون أرض مصر رطبة لا تصلح لها أي من الطريقتين.



ويستحب عند الدفن الدعاء للميت وحل أربطة الكفن، وأن يقول واضعه: "بسم الله، وبالله، وعلى مِلّة رسول الله، أو: وعلى سنة رسول الله"؛ لما روي عن ابنِ عُمَرَ أَنّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم كان إذا أُدخِلَ المَيِّتُ القَبرَ قال مَرّةً: "بسمِ اللهِ وباللهِ وعلى مِلّةِ رسولِ اللهِ"، وقال مَرّةً: "بسمِ اللهِ وباللهِ وعلى سُنّةِ رَسُولِ اللهِ". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقال الترمذي: حسن غريب.

