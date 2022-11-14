وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد آخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه بالنسبة لآخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم ، فجاري الآن الامتحانات الخاصة بها والاستعداد لعقد التدريبات للفائزين استعدادا لبدء تسليمهم العمل في المدارس في أقرب وقت .

جدير بالذكر أنه كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنواع الاختبارات التي يؤديها المتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم كما يلي :

اختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتشمل : اختبارات الحاسب الآلى، والمعلومات العامة مثل المشروعات الجارية في الدولة واستراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

اختبار كفايات تربوية ويشمل : المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال والإدارة والإشراف.

اختبارات التخصص وتشمل : ما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد حسب تخصص الخريج.

الكفايات السلوكية : وتم تحديد ما يقرب من 12 سمة لابد من توفرها في المعلم مثل السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي والمهارات الوظيفية

الكفايات اللغوية : وتضم اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم منها اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية".



وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً رسميا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالإجراءات المقرر اتخاذها بعد إعلان نتيجة المتقدمين لـ مسابقة الـ 30 ألف معلم شغل وظيفة معلم رياض أطفال ومعلم فصل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها ، على ألا يتم تسليم العمل لـ المتقدمين لـ مسابقة الـ 30 ألف معلم إلا لمن اجتاز البرنامج التدريبي ، وذلك في ضوء نص المادة 72 من القانون رقم 16 لسنة 2019 والتي اشترطت في من يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتباراَ من تاريخ العمل :

أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدي الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء عن هذا الشروط عن التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقاً للقواعد واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أن يكون من خريجي كلية التربية، أو حاصلاً علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثني من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون علي بكالوريس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الأداب قسمي علم النفس والاجتماع أذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.

أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

مسوغات التعيين للفائزين في مسابقة الـ 30 ألف معلم