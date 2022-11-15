الأمطار ستكون 10 أضعاف.. الأرصاد: وقف الدراسة بالإسكندرية «متوقع» بسبب التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتوقف الدراسة في الإسكندرية خلال فصل الشتاء؛ بسبب الأمطار، موضحة أن مصر دخلت حيز التغيرات المناخية، والتي سيكون لها تأثير كبير على الأحوال الجوية.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من قمة المناخ، أن تعليق الدراسة بسبب الأمطار؛ يعتبر خطوة إيجابية جدًا، ويتم اتخاذ هذا القرار منذ عامين، وهو من القرارات الصحيحة.

ولفتت إلى أن قرار وقف الدراسة؛ يكون لحماية الأطفال، وأن الجميع شاهد ما حدث لـ الأطفال في عامٍ ماضٍ بسبب الأمطار، وأتوبيس المدرسة ظل في الشارع حتى التاسعة مساء، مشيرة إلى أن قرار وقف الدراسة بسبب الأمطار؛ يحدث في جميع دول العالم.

وكشفت أن التغيرات المناخية أثرت على جميع دول العالم، ومصر من بينها، فكان لها نصيب من نسبة التغيرات السلبية الناتجة، بأن يشاهد الجميع تأثير التغيرات من نسبة الأمطار والرياح والضباب، و حرارة الجو كذلك في فصل الصيف.

ونوهت بأنه في شهر ديسمبر من عام 2021، تم غلق الطرق لمدة 10 أيام متتالية؛ وذلك بسبب الضباب الذي كان يتكون في الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه من الطبيعي تكوُّن الضباب لمدة يوم أو اثنين، ولكن 10 أيام؛ يعتبر أمرا غريبا، وظاهرة غير معتاد عليها.

كميات أمطار كبيرة وصلت لـ 10 أضعاف

وكشفت أن عام 2021 شهد سقوط كميات أمطار كبيرة وصلت لـ 10 أضعاف، وهذا يعنى أن مصر دخلت حيز التغيرات المناخية، وشتاء هذا العام سيكون شبيها لشتاء العام الماضي.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على جميع الدول، موضحة أنه لا توجد دولة بمأمن بشأن مشكلات التغيرات المناخية، فالعالم بالكامل مرتبط ببعضه.

وتابعت: "من يقول أن هناك دول فقط هي من تستخدم المواد التي تؤثر على التغيرات المناخية، وهذه الدول فقط هي التي ستتعرض لـ الضرر؛ أمر غير صحيح، فالضرر سيقع على الجميع، لأن العالم كله عبارة عن جزء واحد، والتغيرات المناخية لها تأثير كبير على الأحوال الجوية بمصر.

وحذرت من كارثة قد تحدث بالعالم، وبجميع الدول، وهو اختفاء بعض المناطق الساحلية بسبب تغير المناخ، مطالبة العالم بالتحرك قبل فوات الأوان.

وعلقت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، على استضافة مصر لـ قمة المناخ، وقالت الجميع سعيد باستضافة مصر مواطنين من جميع العالم للحديث عن أمر هام و هو الحفاظ على المناخ.

ولفتت إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على جميع الدول، وعلى جميع المواطنين، ولا توجد أي دولة بمعزل عن تأثير التغيرات المناخية عليها، مؤكدة أن المدن الساحلية والقاهرة، أصبحت تشهد طقسا مختلفا تماما.

الأرصاد تكشف معدلات الأمطار في مصر

وكشفت أن معدلات الأمطار في مصر ارتفعت في الـ 10 سنوات الأخيرة بنسبة كبيرة؛ وذلك ناتج عن تأثير التغيرات المناخية.

وكشفت أن البلاد تشهد عواصف ترابية شديدة وأن الجميع يلاحظ التغيرات التي بدأت تحدث في الجو خلال الفترات الأخيرة.

ولفتت إلى أن التغيرات المناخية تؤثر أيضًا على فصل الصيف، فالجميع يشعر بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأشارت إلى أن 2021 كان مختلفا، والهيئة العامة لـ الأرصاد تقوم بعمل دراسات والبحث عن سيناريوهات المستقبلية للتغيرات المناخية، وتأثير ذلك على حالة الجو.

ووجهت رسالة للعالم: "لازم نبدأ الآن وبلاش ننتظر، الوقت فات، وعلى الجميع أن يحافظ على المناخ، لآن المناخ يعنى الحياة".