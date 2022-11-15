عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قسم اللغة الإنجليزية بآداب العريش يخاطب العالم بمقطع فيديو

الدكتور حاتم سلامة
الدكتور حاتم سلامة من اصحاب الهمم بسيناء

خاطب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها برئاسة حاتم سلامة أستاذ الأدب الإنجليزي ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش شمال سيناء ،  ضيوف مصر والعالم قبل أيام من ختام مؤتمر قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ عبر مقطع فيديو باللغة الإنجليزية. 

 

مجموعة من الرسائل

قام سلامة بإعداده مع أبنائه من المعيدين محمد مدحت جمال وهالة محمد ديبان ومي رمضان جمعة والطالبات وفاء عيد وشهد صلاح وزينب طارق .. حيث يحمل هذا الفيديو مجموعة من الرسائل إلى ضيوف مصر والعالم بأسره أن "مصر بلد الأمن والأمان" وأن "مصر أرض الحضارات والثقافات"،  وأن "مصر قبلة العالم" وأن "الرئيس السيسي مضيف العالم"، ويُختَتَم الفيديو بترديد عبارة "تحيا مصر." 

 

وسبق  أن أعد  سلامة، مقطع فيديو لكلمة الرئيس السيسي التي يُعلن فيها استعداد مصر لاستقبال قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ مستخدمًا مقدمة "مصر تتحدث عن نفسها" كخلفية رمزية تشير إلى أنه عندما يتحدث الرئيس فإنما تتحدث مصر ومقطع آخر للكلمة التي يرحب فيها الرئيس السيسي بضيوف مصر أثناء افتتاح فعاليات القمة مستخدمًا فيها دقات القلب كمؤثر صوتي يشير إلى أن مصر هي قلب العالم النابض، ومن المثير للعجب أن سلامة يقوم بإعداد هذه المقاطع بنفسه عبر تطبيقات على جهاز المحمول الخاص به رغم أنه من أصحاب الهمم فاقدي البصر

txt

محافظ شمال سيناء يبحث مطالب الصيادىن بالعريش

VID-20221114-WA0045
VID-20221114-WA0045
IMG-20221114-WA0044
IMG-20221114-WA0044
IMG-20221114-WA0043
IMG-20221114-WA0043
IMG-20221114-WA0041
IMG-20221114-WA0041
IMG-20221114-WA0042
IMG-20221114-WA0042
IMG-20221114-WA0040
IMG-20221114-WA0040
العريش مقطع فيديو اللغة الإنجليزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

ترشيحاتنا

سجدة التلاوة في المواصلات.. حكمها وآراء العلماء فيها

الطماطم بـ 3.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

هل تجوز الصدقة عن الحي والميت؟ اعرف رأي الشرع

كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ6 كلمات فأكثروا ترديدها

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 15-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج سيوقف ألم الدورة الشهرية في غضون 10 دقائق فقط

وإنت لسه سنجل.. زفاف فاخر لـ كلبة في الهند |فيديو

مكانوش بيلبسو شتوي.. سر عجيب عن المصريين القدماء

شاهد شلالات الحليب في الهند.. معجزة ربانية |فيديو

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ