قسم اللغة الإنجليزية بآداب العريش يخاطب العالم بمقطع فيديو

خاطب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها برئاسة حاتم سلامة أستاذ الأدب الإنجليزي ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش شمال سيناء ، ضيوف مصر والعالم قبل أيام من ختام مؤتمر قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ عبر مقطع فيديو باللغة الإنجليزية.

مجموعة من الرسائل

قام سلامة بإعداده مع أبنائه من المعيدين محمد مدحت جمال وهالة محمد ديبان ومي رمضان جمعة والطالبات وفاء عيد وشهد صلاح وزينب طارق .. حيث يحمل هذا الفيديو مجموعة من الرسائل إلى ضيوف مصر والعالم بأسره أن "مصر بلد الأمن والأمان" وأن "مصر أرض الحضارات والثقافات"، وأن "مصر قبلة العالم" وأن "الرئيس السيسي مضيف العالم"، ويُختَتَم الفيديو بترديد عبارة "تحيا مصر."

وسبق أن أعد سلامة، مقطع فيديو لكلمة الرئيس السيسي التي يُعلن فيها استعداد مصر لاستقبال قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ مستخدمًا مقدمة "مصر تتحدث عن نفسها" كخلفية رمزية تشير إلى أنه عندما يتحدث الرئيس فإنما تتحدث مصر ومقطع آخر للكلمة التي يرحب فيها الرئيس السيسي بضيوف مصر أثناء افتتاح فعاليات القمة مستخدمًا فيها دقات القلب كمؤثر صوتي يشير إلى أن مصر هي قلب العالم النابض، ومن المثير للعجب أن سلامة يقوم بإعداد هذه المقاطع بنفسه عبر تطبيقات على جهاز المحمول الخاص به رغم أنه من أصحاب الهمم فاقدي البصر

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