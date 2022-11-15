ندوة بالعريش توصي بعدم تداول الأمثال الشعبية المسيئة للمرأة

نظم مركز إعلام العريش محافظة شمال سيناء ، ندوة دارت حول الاهتمام بالنشء داخل الأسرة حاضر فيها الشيخ حسين البنديرى مدير إدارة الدعوة بأوقاف شمال سيناء ،وذلك بمركز شباب عاطف السادات وبحضور محمد عطيه مدير المركز وشكر عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة ونورهان سالم مسئول الإعلام بمركز الشباب وعدد كبير من الشباب والطلائع والسيدات وأعضاء المركز.

تحدث الشيخ حسين البنديرى عن ضوابط تكوين الأسرة باعتبارها مصنع تفريغ النشء وبناء المجتمع ، و إنشاء جيل صالح وحقوق الأبناء التربوية والنفسية والتعليمية والعاطفيه واضاف أن ضعف الأسرة يضعف المجتمع و لابد أن يكون هناك احترام متبادل بين أفراد الأسرة.



ونصح الآباء والأمهات باحتواء الأبناء والاستماع لهم وعدم تركهم لأصدقاء السوء محذرا من الكثرة الغير مفيدة للأسرة والمجتمع .



ورد على استفسارات الحضور ومن بينها ، كيفية التعامل مع جيل الانترنت وعدم تقبل الأبناء نصائح الوالدين والمقصود بلبن الغيله وهل يحق لسيدة فى فترة العدة الخروج من البيت وزيارة ابنتها.

العنف والتنمر



وأوصى الحضور بضرورة التمسك بالدين ونبذ العنف والتنمر وعدم تداول الأمثال الشعبية التى تقلل من شأن المرأة والفتاه والاعتماد على انجاب أطفال أصحاء وتربيتهم وتعليمهم وعدم تركهم لأصدقاء السوء والشارع.



وعدم تحميل المرأة مسئولية إنجاب الذكور أو الاناث واختتم الشيخ البنديرى حديثه للأمهات بعدم الدعاء على الأبناء أو اليأس من تقديم النصيحة لهم .