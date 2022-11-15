الأهلي يخطط لحسم صفقة الفيل الإيفواري فوفانا

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس:" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعقد خلال نهاية الأسبوع الجاري جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل مناقشة مصير صفقة المهاجم الإيفواري الشاب ديفيد فوفانا مهاجم نادي مولدة النرويجي .



وأضاف:" تلقى الأهلي عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين بضم المهاجم الإيفواري الشاب في يناير المقبل ونال اللاعب إعجاب مسئولو القلعة الحمراء خاصة وإنهم فكروا في ضمّه خلال ميركاتو الصيف الأخير لكن الصفقة لم تتم بسبب أمور مالية وكذلك تغيير الجهاز الفني السابق للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش.

وتابع:" يرغب الخطيب في حسم مصير الفيل الإيفواري الشاب خلال الجلسة المرتقبة مع كولر لاسيما وأن اللاعب أمامه عدة عروض من أندية أوربية ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لضم اللاعب وقيده تحت السن.

ويمتد عقد ديفيد فوفانا مع نادي مولده النرويجي حتى 31 ديسمبر من عام 2024، وشارك اللاعب مع فريقه في 10 مباريات هذا الموسم، سجل 4 أهداف وصنع هدف.