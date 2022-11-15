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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل سيفقد الزمالك محمود حمدي الونش لنهاية الموسم؟ وكيله يجيب بالفيديو

محمد صلاح والونش
محمد صلاح والونش

أكد أحمد يحيى وكيل أعمال محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه إصابة مدافع الفريق الأبيض لن تبعده عن الفريق إلى نهاية الموسم الحالي.

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وقال يحيى في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "إصابة محمود الونش لن تبعده عن الزمالك إلى نهاية هذا الموسم، وقد يعود قبل 6 أشهر من الممكن أن يعود بعد 4أشهر أو أقل، والطبيب سيقوم بمتابعة حالته".

وأضاف: "الونش ليس لديه إصابة في الركبة ولم يخضع للحقن في ركبته، وسنعود من إنجلترا غداً".

وأكمل: "الونش سيخضع لفحص طبي جديد بعد شهرين لتحديد موعد عودته، وتأهيل الونش لن يكون في إنجلترا وقد تتم في قطر".

وتابع: "محمد صلاح فاجئ الونش بزيارته ويتحدث معه باستمرار، والنني ساعده كثيرا في ترتيب الأمور مع الطبيب هناك في إنجلترا وإجراء العملية الجراحية".

وعن مصير إمام عاشور مع نادي الزمالك، قال وكيل اللاعب: "لا يوجد مشكلة مع نادي الزمالك بشأن تجديد عقد إمام عاشور ولا أعرف لماذا يتحدث الكثير عن هذا الأمر، ولسنا في موسم انتقالات للحديث عن عروض للاعب".

 

أحمد يحيى محمود حمدي الونش نادي الزمالك انجلترا قطر

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