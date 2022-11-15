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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة العروض المقدمة لـ إمام عاشور وموقفه من التجديد للزمالك.. فيديو

إمام عاشور
إمام عاشور

نفى أحمد يحيى وكيل اللاعب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وجود أي أزمة بين اللاعب، وإدارة النادي بشأن تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الماضية.

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وقال أحمد يحيى وكيل إمام عاشور في تصريحاته لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 اليوم: "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للعروض لأننا لسنا في فترة انتقالات."

وأضاف وكيل اللاعب في تصريحاته: "عندما تأتي عروض سنقوم بعرضها على النادي، ولا توجد أي مشكلة مع الزمالك، واللاعب مازال في عقده عامين مع الفريق."

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وعاد الزمالك إلى التدريبات اليوم بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد توقف بطولة الدوري خلال الأيام الماضية، بسبب معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة بلجيكا يوم الجمعة المقبلة.

أحمد يحيى نادي الزمالك

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