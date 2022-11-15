ضاق صدره.. محامي عبدالله السعيد يكشف سبب تصريحات اللاعب ضد الأهلي.. فيديو

صرح شريف العطافي محامي عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، أن قضية اللاعب مع النادي الأهلي لم تنته بعد، رغم حصول الأهلي على حكم بالحجز على أرصدته.

وأكد محامي السعيد عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن التصريحات جاءت بناءً على تواصل مباشر من الصحيفة البريطانية "ذا أثيليتيك"، خاصة عقب بيان "فيفا برو" الذي اتهم الأهلى باضطهاد اللاعب، والذي استدعى الصحيفة للتواصل مع اللاعب الذي أدلى بتصريحاته استجابة لطلبها، وأيضًا لأنه أراد أن تصبح القضية دولية.

وقال محامي عبدالله السعيد : "اللاعب ضاق صدره بعد الحجز على أرصدته وممتلكاته، وهذا ما جعله يتحدث عبر وسائل الإعلام لأول مرة منذ بداية الأزمة ،الصحيفة الإنجليزية حاولت التواصل مع مسؤولي الأهلي، من أجل التأكد من صحة كلام عبدالله السعيد".

وأتم: "لدينا حكم من منظمة كاس، ولا يزال لدينا خطوات تصعيدية سنقدمها خلال الفترة المقبلة، الموضوع حاليًا في مرحلة التداول أمام الجهات القضائية ولا يزال الحجز على أرصدة اللاعب قائم، لكن هناك خطوات قانونية لا تزال مستمرة".

وانتقل عبدالله السعيد من الإسماعيلي إلى الأهلي عام 2011، ولعب معه حتى 2018، ثم انتقل إلى أهلي جدة في يوليو 2018، ليضع النادي الأحمر بندًا في العقد يمنع اللاعب من الانتقال لأي نادٍ مصري، إلا أنه فسخ عقده مع النادي السعودي، ثم وقع عقدًا مع فريق بيراميدز مطلع 2019.

وكان الأهلي أعلن يوليو الماضي الحجز على أرصدة وحسابات وودائع عبد الله السعيد، نفاذًا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية؛ حيث أن الحكم الصادر لصالح النادي الأحمر يجيز الحجز على أموال اللاعب لدى الغير، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.