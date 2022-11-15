عائلة هندية تعثر على أفعى كوبرا سامة داخل الثلاجة.. شاهد

أصيبت عائلة في قرية كوتاجيري في ولاية كارناتاكا الهندية بالرعب بعد اكتشاف أفعى كوبرا عملاقة ملتفة حول (الكمبروسر).

عادة ما تبحث الثعابين عن مخابئ دافئة خلال فصل الشتاء، وربما تكون أفعى الكوبرا قد اتجهت إلى الكمبروسر أثناء محاولة تدفئة نفسها، وفقًا لما ذكرته شركة Brut الهندية.

انتشر مقطع فيديو للأفعى الضخمة السامة بعدما شاركته شركة Brut India على وسائل التواصل الاجتماعي.

إخراج الأفعى

عندما اكتشفت الأسرة في القرية الهندية أفعى الكوبرا داخل الثلاجة؛ اتصلوا على الفور بمسئولي الغابات المحليين.

ووصل مسئولو الغابات إلى مكان الحادث، مع صائد الثعابين، الذي قام بعد ذلك بإنقاذ الثعبان من داخل الكمبروسر.

ويظهر في الفيديو، أنه يستخرج الأفعى ثم يقودها إلى حاوية، وقد تم إطلاق الثعبان في غابة قريبة بعد ذلك.

https://www.instagram.com/reel/Ck7wXreJ7Q5/?igshid=YmMyMTA2M2Y=