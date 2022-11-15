سيواجه ميسي من جديد.. تقارير: رونالدو تحدث مع بايرن ميونيخ

دخل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في محادثات بالفعل مع بايرن ميونيخ الألماني تمهيدا للانتقال إليه في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فا مفاوضات رونالدو مع النادي الالماني جاءت رفقة وكيله جورجي مينديش، ، فقد تمت المقابلة في الأسبوع الماضي، بعد أن سافر مسؤولون من بايرن ميونيخ لبدء المحادثات.

وسبق لمينديش التسويق لرونالدو لدى بايرن وعدة أندية أخرى من ضمنها تشيلسي وسبورتينج لشبونة ونابولي في الصيف الماضي، خلال محاولاته للخروج بموكله الأهم من مانشستر يونايتد.

ووفقا لما أفادته الصحيفة، فإنه قد تحدث مع نيوكاسل يونايتد أيضا خلال الشهر الماضي.

وكان أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي البافاري قد أكد في يوليو الماضي أن النادي درس التعاقد مع رونالدو، ولكنه لم يتوافق مع فلسفة النادي.

وتكمن الأزمة في تردد بايرن ميونيخ في تقديم راتب كبير لكريستيانو رونالدو، بعد التعاقد مع ساديو ماني من ليفربول لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل إلى برشلونة.