عوض تاج الدين: فيروس المخلوي التنفسي لا يسبب التهابا رئويا

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية، إن هناك مجموعة من الفيروسات تعرف بالفيروسات التنفسية، جميع تلك الفيروسات تتشابه أعراضها مع أعراض فيروس الإنفلونزا.



وأضاف "عوض تاج الدين"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن فيروس الإنفلونزا له أنواع وتحورات كثيرة، متابعا: فيروس إنفلونزا أ يتسبب في حدوث التهابات في الجهاز التنفسي بشكل كبير.



واسترسل: فيروس الإنفلونزا له 256 نوعا، منوها بأن وزارة الصحة أعلنت عن وجود وانتشار فيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس ليس بجديد ومتواجد منذ وقت طويل.

وأكمل: أعراض فيروس المخلوي التنفسي تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بتكسير في الجسم ودوخة ووجع في الحلق، مشددا على أن الفيروس لا يتسبب في حدوث التهاب رئوي.

وشدد على أن الفيروس لم يصل بعد إلى الرئة، بل هو يصيب الجهاز التنفسي العلوي والحنجرة.



