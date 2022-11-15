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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تحرك برلمان بشأن تزايد أعداد إصابات الطلاب بالمدارس بنزلات برد وأمراض تنفسية

أحمد مهني، عضو مجلس
أحمد مهني، عضو مجلس النواب

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بسؤال إلى وزير الصحة بشأن تزايد أعداد الإصابات بين طلاب المدارس لاسيما فى المرحلة الإبتدائية وما قبلها بنزلات برد شديدة تصيب الجهاز التنفسي ولها نفس أعراض كورونا ومتحور أوميكرون.

وتساءل “ مهني ” عن أن هناك شكاوى عديدة وردت إلينا بشأن إصابة الطلاب فى المدارس خاصة بين الأطفال بنزلات برد وارتفاع فى درجة حرارة الجسم مع أعراض فيروس كورونا وهي فى انتشار وازدياد كبير ... فما هو دور وزارة الصحة، وهل هناك تطعيمات معينة بهذا الشأن.

واكمل أن هناك حالات اشتد عليها المرض وأثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي مما أدى في بعض الأحيان لدخول المستشفيات، وطالب مهني فى نهاية بيانه... أن تخرج وزارة الصحة بحملات توعية بشأن آلية التعامل مع هذه الحالات وايضا يجب توزيع نشرة صحية على المدارس توضح كيفية التعامل مع الحالات التى تظهر بين الطلاب.

أحمد مهني مجلس النواب طلاب المدارس متحور اوميكرون كورونا

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