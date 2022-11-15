مستشار الرئيس للصحة: المخلوي التنفسي يسبب التهابات رئوية حال إهماله

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية، إن هناك مجموعة من الفيروسات تعرف بالفيروسات التنفسية، جميع تلك الفيروسات تتشابه أعراضها مع أعراض فيروس الإنفلونزا.



وأضاف "عوض تاج الدين"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن وزارة الصحة أعلنت عن وجود وانتشار فيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس ليس بجديد ومتواجد منذ وقت طويل.

واسترسل: الفيروس يصيب الأطفال وكبار السن أيضا، ولكن الأعراض تظهر بقوة على الأطفال، نتيجة التجمعات والخروج في الصباح والتعرض لتغيرات واضحة في درجات الحرارة.

وأوضح أن فيروس المخلوي التنفسي متواجد سنويا وخاصة في فترة الانتقال من فصل الصيف إلى الشتاء، مشددا على أن الفيروس أمر طبيعي ولا داعي للقلق.

ووجه عدة نصائح للأمهات، قائلا: في حالة ظهور الاعراض على الطفل يجب أن يبتعد عن غيره من الأطفال، بالإضافة إلى الالتزام بالنظافة الشخصية، وذلك لمنع انتشار العدوى.

وشدد على ضرورة التوجه إلى الطبيب المعالج فور ظهور الأعراض، تجنبا لحدوث أعراض وتطورات جانبية، يمكن أن يتسبب في التهاب الشعب الهوائية والرئة.

