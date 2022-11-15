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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

MCQ ومقالية قصيرة.. حجازي يعلن قراره النهائي بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة الطلاب في سياسة اتخاذ القرار.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، بالحضور، مؤكدًا أن الطالب هو سيد العملية التعليمية، وأن جميع عناصر المنظومة التعليمية تعمل لتحقيق مصلحة الطالب والحفاظ على حقه في الحصول على تعليم راق ويهدف إلى الانتقال من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتعلم.

وأشار  وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تهدف إلى عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل، حيث نعمل على إكساب الطلاب المعلومات ومهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

واستعرض  وزير التربية والتعليم ، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة والتي تم تطبيقها في العام الدراسي الحالي، والتي تضمنت دمج التكنولوجيا في التعليم من خلال تطبيق فترات المشاهدة في الفصول الدراسية وذلك من خلال الاستفادة من قنوات مدرستنا (1،2،3)، بالإضافة إلى تطبيق يوم الأنشطة في المدارس بالمحافظات والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين في عدد من المجالات المختلفة الرياضية والثقافية والفنية.

وتطرق  وزير التربية والتعليم  إلى الحديث عن مرحلة الثانوية العامة ونظام امتحانات الثانوية العامة 2023 .

 حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :  نهدف في مرحلة الثانوية العامة إلى تدريب الطلاب على مهارات الفكر والتحليل والإبداع لقياس المهارات الفكرية والمعرفية للطالب

وأضاف وزير التربية والتعليم : تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على :

  • أسئلة اختيار من متعدد MCQ
  • عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

ووعد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بأنه سيتم عقد اجتماع معهم بصفة متكررة لأنهم ممثلين عن جميع طلاب مصر.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم والتعليم المجتمعي، و أحمد موسي مدير إدارة الاتحادات الطلابية والرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، وعدد من طلاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الثانوية العامة 2023 Jobs Education

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