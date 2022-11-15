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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الضربات الروسية .. انقطاع الكهرباء في أنحاء أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

أعلن مسؤولون في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك في خاركيف، ثاني أكبر مدينة، ولفيف عن انقطاع جديد للتيار الكهربائي بعد وابل جديد من الضربات الروسية.

وقال مسؤولو المدينة إن الضربات أدت إلى انقطاع الكهرباء في خاركيف ولفيف. 

وفي منطقة سومي الشرقية، أعلن المسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي، بينما قال مسؤولون في ريفني في الغرب إن الضربات الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في عدة مدن أوكرانية فيما وصفه مسؤولون محليون بأنه موجة من الضربات الصاروخية الروسية.

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ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا بعد أن أبلغ رئيسا بلديتي العاصمة كييف ومدينة لفيف عن وقوع انفجارات.

 وقالت وكالة “إنترفاكس “الأوكرانية للأنباء، إن دوي انفجارات سمعت في مدينة خاركيف ووكريفوي روج. 

وأفادت هيئة الإذاعة العامة “سوسبيلن” بوقوع انفجارات في مدينة جيتومير الشمالية.

وأفادت شبكة مترو الأنفاق في خاركيف عن توقف عمل رحلاتها، فيما كشف عمدة مدينة لفوف غربي البلاد بانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة.

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