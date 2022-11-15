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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

استعدادا لبرلين 2023.. انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري للفروسية

صدى البلد

أنطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المسابقة الوطنية  للاولمبياد  الخاص المصري في رياضة الفروسية والمقامة علي ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري بالقاهرة.

‏‎شهد حفل الافتتاح من الاولمبياد الخاص المصري عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني واللواء وليد المليجي مدير نادي فروسية القوات المسلحة ونائبه العميد سيف اباظه وهدي الخالدي عضو مجلس ادارة الاولمبياد الخاص الكويتي واعضاء اللجنة المنظمة من الاولمبياد الخاص المصري وبمشاركة اكثر من 32 لاعب ولاعبة و١٥ مدرب ومدربة من 19 هيئة من افرع الاولمبياد الخاص بمحافظات مصر المختلفة بالاضافة مشاركة ٣ لاعبين من الاولمبياد الخاص الكويتي .  

‏‎أكد عمرو محي الدين الطحاوي نائب  المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري علي ان تلك المسابقة هي المؤهلة إلي الانضمام الي المنتخبات المصرية المشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص والمقرر اقامتها في مدينة برلين الالمانية العام المقبل 2023 فمن خلالها سيتم ترشيح اعضاء المنتخب المصري للفروسية  ضمن البعثة المصرية المشاركة بالالعاب.

‏‎واشار الطحاوي  إلي أن حفل الافتتاح أقيم وفقا لقواعد الاولمبياد الخاص الدولي من طابور عرض للاعلام المختلفة اعلام مصر والاولمبياد الخاص ويونيفاي ايجيبت ونادي فروسية القوات المسلحة تلاه طابور عرض الهيئات المشاركة وعزف السلام الجمهوري وكلمات لكبار الشخصيات والقاء قسم اللاعبين والاذن ببدء الالعاب وحمل شعلة الالعاب وانصراف طابور العرض لتبدء المسابقات بشكل رسمي بعملية تقسيم المشاركين حسب القدرة والسن والنوع .

عبر  اللواء وليد المليجي مدير نادي فروسية الحرس الجمهوري عن سعادته باستضافة المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري  في الفروسية هذا العام مشيرا الي أن النادي سخر كل الامكانيات اللازمة لنجاح المسابقة الوطنية للفروسية من خلال النادي تم توفير الملاعب والادوات والخيول والسياس المرافقين وكذلك الجهاز الفني والاداري بالنادي لخدمة المشاركين من لاعبي الاولمبياد الخاص المصري وكافة الزوار .

من جانبها عبرت هدي الخالدي عضو مجلس ادارة الاولمبياد الخاص الكويتي  عن سعادتها بتواجدها بالقاهرة ومشاركة وفدا من لاعبي الاولمبياد الخاص الكويتي  بالالعاب الوطنية للاولمبياد الخاص المصري  ، وقدمت التحية لكل اللاعبين المشاركين بالالعاب متمنيه لهم كل التوفيق والنجاح .

ومن المقرر ان تستمر المسابقات حتي غدا الاربعاء  واشتمل برنامج المسابقات اليوم علي  مرحلة تجانس الخيول واختيار الخيول المناسبة للفرسان وكذلك علي عملية التقسيم في المستويات المختلفة لتبدء النهائيات من غدا في تلك المسابقات يليها القرعة العلنيه بين اوائل الفائزين لاختيار اعضاء المنتخب المصري للفروسية المقرر مشاركته بالالعاب العالمية الصيفية ببرلين ٢٠٢٣

الاولمبياد الخاص المصرى برلين المنتخب المصري للفروسية الألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص عمرو محي الدين الطحاوي

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