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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خضوع هدى الأتربي لعمليات التجميل.. إطلالات تكشف الحقيقة

هدى الاتربي
هدى الاتربي

أثارت هدى الاتربي جدلا كبيرا فى الفترة الأخيرة بعد ظهورها بملامح مختلفة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الأخيرة.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صور هدى الأتربي فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي وقاموا بمقارنتها بصورها القديمة. 

الفنانة هدى الاتربي لم تعلن إجراء أى عمليات تجميل خلال الفترة الماضية رغم حالة الجدل في الفترة الأخيرة حول إجرائها عمليات تجميل.

هدى الاتربي
هدى الاتربي

قامت هدى الاتربى ، مؤخرا بنشر صورة جديدة لها وهى بدون ميك آب لتظهر حقيقتها وجمالها الطبيعي والجذاب بدون الاستعانة بأى من تقنيات ومستحضرات التجميل. 

وتعتمدت هدى الاتربي تقريب الكاميرا من وجهها لتظهر كامل تفاصيل وجهها عن قرب حتى تثبت بالدليل عدم إجراء عمليات تجميل.

ونعرض لكم مجموعة من الصور التى تكشف عن جمال هدى الاتربي الطبيعي بإطلالات بسيطة وهادئة .

هدى الاتربي
هدى الاتربي

هدى الاتربى
هدى الاتربى

هدى الاتربى
هدى الاتربى
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