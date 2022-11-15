تخصصان جديدان بالتعليم الفندقي في بورسعيد

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أنه بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تم استحداث تخصصين جديدين بمدرسة بورسعيد الثانوية الفندقية بنظام التعليم والتدريب المزدوج وهما "فني مضيف" و"فني طاهي" وذلك بالتعاون مع وحدة جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد للتعليم والتدريب المزدوج.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على ما يقدمه من جهود ودعم دائم للعملية التعليمية بالمحافظة وحرصه الدائم على مستقبل أبنائه الطلاب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم عقب التخرج مما يسهم في القضاء على البطالة مستقبلا.



وأضافت وكيل الوزارة أن التخصصين الجديدين يستوعبان 21 طالبا بكل تخصص لتحقيق إجمالي 42 فني مضيف وطاهي عند التخرج وذلك بهدف التوسع في نظام التعليم والتدريب المزدوج بالتعليم الفني وفتح مجالات أكبر تلبي احتياجات سوق العمل على أن يتم تدريب الطلاب بأرقى فنادق المحافظة والقرى السياحية.

وفى نفس السياق أشارت الدكتورة هالة عبد السلام أنه تم توفير "شيف" و "متر" بمدرسة بورسعيد الثانوية الفندقية لتدريب الطلاب بنظام التعليم والتدريب المزدوج على أعلى مستوى موجهة الشكر للقائمين على جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد.