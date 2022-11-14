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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المصري يعلن استدعاء الجهاز الفني لمنتخب مصر لمهاجمه مروان حمدى

أعلن رجب عبد القادر المتحدث الرسمى باسم النادى المصري ونائب رئيس مجلس الإدارة استدعاء الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم  بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمهاجمه مروان حمدى . 

وقال عبد القادر إن قرار المدير الفني لمنتخب مصر باستدعاء  مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، لمعسكر المنتخب المقام بالكويت استعدادًا لمباراة بلجيكا الودية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من نوفمبر الجاري على ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت العاصمة.

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واضاف عبد القادر أن انضمام مروان حمدى للمنتخب فى الكويت جاء للحاق بزميله حسين السيد والذي انضم مباشرة للمعسكر منذ بدايته فى القاهرة مع زميلاه حمدى مهاجم المصري ومحمود جاد حارس مرمى المصري، واللذان عادا عقب إعلان القائمة النهائية للمشاركين فى المباراة الودية حتى جاء استدعاء مروان حمدى مجددا .

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