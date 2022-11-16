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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتعديلات MTM.. أودي RS 6 أفانت 2022 .. صور

أودي RS 6 أفانت 2022
أودي RS 6 أفانت 2022

حصلت سيارة  أودي RS 6 أفانت موديل 2022 علي تعديلات في الأداء والقوة وفي المظهر الخارجي، وتستمد سيارة  أودي RS 6 قوتها من محرك 8 الأسطوانات، مزود بشاحن توربيني سعة 4000 سي سي، ينتج قوه حصانيه تصل إلي 820 حصان، وعزم اقصي للدوران 1060 نيوتن/متر.

أودي RS 6 أفانت 2022

وتم ترقية محرك سيارة أودي RS 6 أفانت موديل 2022 بالكامل، وتم ترقية محدد السرعة القياسي وذلك يجعل السيارة تصل إلي سرعة 330كم/ ساعة، وتتسارع سيارة  أودي RS 6 من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 2.9 ثانية، ومن الصفر حتي سرعة 200كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.1 ثانية .

أودي RS 6 أفانت 2022

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أودي RS 6 أفانت 2022

حصلت سيارة أودي RS 6 أفانت علي تحديثات شملت استبدال مآخذ الهواء والتيربو، وفلتر الهواء الرياضي، ومشعب السحب الموسع، والتعديل الهائل للإلكترونيات. وتأتي سيارة  أودي RS 6 أفانت 2022 بعجلات من سبائك الذهب مقاس 22 بوصة.

أودي RS 6 أفانت 2022

والجدير بالذكر أن شركة أودي تفوقت من خلال تشكيلة الأداء الخاص لعائلة RS، وفي السابق كشفت أودي عن الإصدار الجديد الوداعي من سيارة تي تي آر أس كوبيه ايكونيك إيدشين TT RS Coupe Iconic وتم إنتاج 100 سيارة منها فقط ويبدأ سعرها من 99.234 ألف دولار أمريكي .

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