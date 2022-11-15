التعلم تحذر من الانسياق إلى الشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي

نفى شادي عبد الله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إغلاق أي فصول دراسية أو تعطيل مدارس، رجوعًا لانتشار الفيروس التنفسي المخلوي، مؤكدًا انتظام العملية التعليمية.



وأكد زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، علي ضرورة عدم الانسياق إلى الشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والالتزام ببيانات وزارة التربية والتعليم الفني، مؤكدًا تفاعل الوزارة بشأن أي مسائل أو شكاوى ترد إليها.



وأضاف زلطة، أن الوزارة تلقت شكاوى من بعض أولياء الأمور بشأن إصابة أبنائهم بأعراض مماثلة لأعراض فيروسات تنفسية، مشيرًا إلى أن هذا دفع الوزير لتعميم تأجيل الامتحان في شهر آخر موحد سيحدده موجهي المواد.



وتابع زلطة، تم إصدار كتاب دوري للمديريات لتوجيه المدارس لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية وفقًا لدليل وزارة الصحة والسكان.