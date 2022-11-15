أجمل الجزر الصناعية بالعالم.. "أبو قير" تنافس اللؤلؤة والمالديف والدانوب والدرة

في واحة من أجمل المدن المصرية التي يتم التخطيط لها، تأتي مدينة أبو قير المنتظر إنشائها على جزيرة صناعة في البحر المتوسط، وذلك لتنافس أجمل مدن الجزر الصناعة بالعالم، وهنا نعرض أجمل 10 جزر صناعية ستنافسها أبو قير في الجمال والروعة.

أبو قير المصرية .. لؤلؤة في البحر المتوسط قريبا

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة لمدينة أبو قير الجديدة، مضيفا:" أول مدينة مصرية في جزيرة صناعية من الجيل الخامس"، وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هذا المكان كسبان من النهاردة، مضيفا:" لابد من إنشاء مدينة أولمبية لتنظيم الأحداث العالمية ومجهزة للفرق والمنتخبات الكبري".

وتابع موسى،:" مساحة المدينة 1400 فدان وسيتم عمل ميناء بهذه المنطقة، موضحا:" هذه المدينة بها استثمار كبير وتمويل هائل وسيكون بها كافة الخدمات مراكز علاجية وأندية رياضية".

وأكمل:" لأول مرة يكون لدينا مدينة صناعية بالبحر الأبيض المتوسط، وسيكون بها فنادق فاخرة علي أعلي مستوي، فضلا عن ميناء أبو قير علي مساحة 985 فدان كأكبر ميناء بالبحر الأبيض المتوسط.

اللؤلؤة، الدوحة

تغطي جزيرة اللؤلؤ 400 هكتار من الأراضي المستصلحة، وهي واحدة من اجمل الجزر الصناعية في العالم، وتقع في الدوحة، قطر.

وتشمل الجزيرة العديد من المساكن السكنية والفنادق والمراسي ومناطق البيع بالتجزئة.

حيث يمكنك الاستمتاع بالتسوق في العديد من منافذ البيع بالتجزئة الراقية والمشي على طول المرسى الجميل المطل على المرسى المليء بمجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم العالمية.

جزر أوروس العائمة، بيرو

تقع جزر أوروس على ارتفاع حوالي 4000 متر فوق مستوى سطح البحر في بحيرة تيتيكاكا قبالة مدينة بونو.

كان أهل أوروس، الذين عاشوا مع حضارة الإنكا، قادرين دائمًا على اتباع طريقة حياة بسيطة للغاية، ومع ذلك عاشوا حياة الإنكا الرائعة.

بنيت الجزر الصناعية للحماية، حيث يمكن التنقل فيها بسهولة. وهي مصنوعة من القصب، الذي ينمو في تيتيكاكا، ويسكنها حوالي 2000 شخص.

ألى أوه سيجين، باريس

تعد هذه الجزيرة الصغيرة من اجمل الجزر الصناعية التي تم تطويرها في عام 1827 لحماية ميناء جرينيل. يبلغ طول الجزيرة 850 مترًا فقط وعرضها 11 مترًا. كما إنها أيضًا تضم نسخة باريس من تمثال الحرية لمدينة نيويورك.

جزيرة الدانوب، فيينا

جزيرة الدانوب، هي جزيرة طويلة ضيقة في وسط فيينا، وتقع بين نهر الدانوب ودوناو نيوي الموازي المحفور (الدانوب الجديد).

يبلغ طول الجزيرة 21.1 كم لكن عرضها يتراوح بين 70 و 120 متراً فقط. يعد نهر الدانوب موطنًا للنوادي والحانات والمطاعم ومهرجان موسيقي شهير، فهو ليس فقط منطقة الترفيه المفضلة في فيينا ولكنه أيضًا تجربة لا تنسى للسياح.

درة البحرين، البحرين

درة البحرين، هي إحدى اجمل الجزر الصناعية في العالم التي بناها الإنسان. فعند أخذ صور لها من محطة الفضاء الدولية.

وجدت أنها تقع على الطرف الجنوبي لجزيرة البحرين، وهو عبارة عن مجمع من 14 جزيرة صناعية مصممة للعيش السكنية والسياحة مع الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق.

جزيرة بيبرولم، كوبنهاجن

وهي جزيرة صناعية في الجزء الدنماركي من مضيق أوريسوند. تم إنشاؤها كجزء من جسر أوريسوند يربط كوبنهاغن (الدنمارك) مع مالمو (السويد).

والجزيرة صغيرة ولكنها جميلة للغاية وتسمح فقط لعلماء الأحياء سنويًا بالحفاظ على جمالها البيئي.

جزر البندقية، ميامي

جزر فينيسيا هي جزء من الجزر الصناعية التي تشمل شاطئ ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الجزر الست هي (بيسكاين - سان ماركو - دي ليدو - سان مارينو - بيل إيز - ريفو ألتو)، وتقاطع طريق فينيسيا الجزر، طريق حصيلة خاص يوفر الوصول إلى وسط مدينة ميامي، ممر بيسكاين، والطرق السريعة الرئيسية.

تحتوي كل من جزر البندقية الست على الواجهة البحرية ومنازل السحب الجافة، في مجموعة متنوعة من الأساليب المعمارية المختلفة، من التقليدية إلى الحديثة، تم تعيين كل منزل بشكل مثير للدهشة وعلى نطاق واسع. يقدم أقرب حي للجزر سوق للأكل الطازج ومأكولات راقية ومحلات تجارية ومحلات حائزة على جوائز على بعد دقائق فقط من جميع الجزر وعلى مسافة قريبة من أقرب جزيرة ريفو ألتو.

تاليفوجي، جزر المالديف

تقع الجزيرة على بعد بضعة أميال إلى الغرب من عاصمة المالديف، بعيدًا عن الشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية المحيطة به، وهي تعد واحدة من اجمل الجزر الصناعية فى العالم، وقد كانت الجزيرة فى السابق بحيرة ساحرة ذات يوم، بمثابة أرض إغراق لواحدة من أكثر الوجهات السياحية تميزًا في العالم.

يتم التخلص من مئات الأطنان من النفايات الصلبة والمواد السامة من مالي والفنادق الفاخرة في الجزر القريبة منها كل يوم، وتستمر كمية النفايات في النمو مع تدفق المزيد من السياح إلى الجزر.

جزر العالم، دبي

جزر العالم في الخليج الفارسي هي حاكم صناعي للعديد من الجزر الصغيرة التي تشكلت في شكل تقريبي من خريطة العالم. وهي تتألف من تصريف الرمال من المياه الساحلية الضحلة في دبي.تم تصميمها في الأصل من قبل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وهي من اهم واجمل الجزر الصناعية فى العالم.

نخلة جميرا، دبي

نخلة جميرا هي أكبر جزيرة صناعية في العالم، وتتألف من جذع بطول كيلومترين وتاج يتكون من 17 سعفة و الهلال المحيط.

وهي تعتبر من اجمل الجزر الصناعية التي بناها الإنسان. بعد عدة سنوات من دراسات الجدوى، تم إطلاق نخلة جميرا في عام 2001، مع الاستصلاح في نفس العام.

من نهاية عام 2006، تم تسليم المنازل الأولى إلى الجزيرة، والتي تضم 4000 فيلا وشقة فاخرة على مدار فترة زمنية.

منذ ذلك الحين، تم تطوير السياحة والترفيه وعناصر البيع بالتجزئة في الجزيرة، مما خلق وجعلها وجهة سياحية على مستوى عالمي.