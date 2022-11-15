استاذ أمراض صدرية: إجراءات الفيروس المخلوي مماثلة لـ كورونا

قال الدكتور محمد النادي، أستاذ أمراض الصدر، وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، إن 98% من مصابي الفيروس التنفسي المخلوي تظهر عليهم أعراض نزلات البرد، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس ليس له أي لقاحات للتطعيم حتى الآن.

وشدد محمد النادي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتي تتضمن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات وأخذ الحيطة عند ظهور أعراض على شخص

وأوضح محمد النادي أن الإجراءات مماثلة لإجراءات التباعد الخاصة بفيروس كورونا.



وقال محمد النادي، إن المرض منتشر بين كافة الأعمار، ولكنه يشكل قلقًا لمن هم دون الـ5 سنوات وكبار السن، تخوفًا من أن يتطور المرض لديهم ويكون مزعجًا.

ولفت محمد النادي إلى أن الفئة العمرية م 20 إلى 30 أمرهم مطمئن ولا يشكل المرض خطورة بالنسبة إليهم.