لتنظيمها المتميز لقمة المناخ|مصطفى الفقي: اسم مصر سيتردد بالمحافل الدولية خلال العام القادم..فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مصر استفادت من قمة المناخ بأنها وضعت نفسها على أجندة القضايا الدولية، مشيرا إلى أن اسم مصر سوف يتردد في المحافل الدولية على مدار العام القادم بسبب تنظيمها المتميز لقمة المناخ.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن دعوة الرئيس السيسي في قمة المناخ لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية كانت براعة استهلال قوية.

وتابع المفكر السياسي، أن الجهاز الدبلوماسي المصري يأتي في الأهمية بعد الجيش في الانضباط والتقاليد واحترام الأقدمية.

فتحت لمصر أبوابًا كثيرة في أفريقيا

وأشار مصطفى الفقي إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019 فتحت لمصر أبوابًا كثيرة في افريقيا.

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