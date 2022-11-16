8 مليارات نسمة.. مجدي خالد: الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على الكرة الأرضية|فيديو

أكد الدكتور مجدي خالد المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه في عام 1989 وصل تعداد سكان العالم لـ 5 مليارات نسمة حدث “هرج ومرج” في الأمم المتحدة للتعرف على كيفية التعامل مع هذا العدد الكبير من السكان .

وقال مجدي خالد في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة "تن": " في عام 1994 تم الربط بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وذلك في المؤتمر العالمي للسكان والتنمية".

وأضاف مجدي خالد: "العالم الآن أصبح 8 مليارات نسمة، وعلينا أن نسأل عن مدى توفر موارد الكرة الأرضية وهل سيكون هناك نزاعات على مصادر المياه والطاقة".

وتابع مجدي خالد: "الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على الكرة الأرضية مثل الاعتداء على الرقعة الزراعية والصيد الجائر".