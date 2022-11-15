خبير صحة إنجابية: الزيادة السكانية تلتهم موارد الكوكب

قال الدكتور مجدي شرف الدين، خبير السكان والصحة الإنجابية، إن وصول عدد سكان الأرض إلى 8 مليارا نسمة، يُعد حدثا ورقما كبيرا للغاية.

وأوضح أنه في عام 1989 وصل تعداد الكرة الأرضية لـ 5 مليارات نسمة، وهذا الأمر أزعج الأمم المتحدة، لأنهم يرون أن موارد الكرة الأرضية لن تكفي الزيادة السكانية، لذلك تم عمل يوم عالمي للسكان وأصبح هناك يومًا كل عام لإلقاء الضوء على الزيادة السكانية، فضلًا عن حملات الوعي من جانب حكومات الدول.



وأضاف «شرف الدين»، خلال لقائه في برنامج «صباح جديد»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب ربط النمو السكاني بالوضع الاقتصادي في كل دولة من أجل تحقيق التنمية، إذ أن الزيادة السكانية بالشكل الذي يحدث حاليا تؤثر على موارد الكرة الأرضية.

وتابع: «هناك بعض الدول في مأزق.. وفيه دول أوروبية قدرت من فترة تعمل برامج تقلل الزيادة السكانية بتاعتها وأصبحت الزيادة السكانية لديها الآن تتميز بنوع من أنواع الثبات».

وأوضح خبير السكان والصحة الإنجابية، أن الدول النامية وخاصة في أفريقيا واسيا بها نمو سكاني سريع، وأصبح هناك 8 دول مسؤولين عن الزيادة السكانية التي تحدث في الكرة الارضية بنسبة 50%، « منهم تنزانيا ومصر وأثيوبيا ونيجريا، والهند وباكستان».

وواصل «شرف الدين»، قائلا: الدول اللي عندها نمو سكاني يؤثر على الوضع الاقتصادي بتاعها لا يشعر فيها المواطن بالنمو الاقتصادي، لذلك يجب أن يكون هناك شيء من الانضباط.