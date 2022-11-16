حياة كريمة|جامعة العريش تنظم قافلة متعددة التخصصات في بئر العبد بشمال سيناء.. صور

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش شمال سيناء ، قافلة متعددة التخصصات لقرية الخربة، مركز بئر العبد ، في إطار مشروع القوافل الشاملة التي تنفذها جامعة العريش في مساهمتها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة.

وقد استقبل شيوخ وعواقل قرية الخربة ورئيس الوحدة المحلية القافلة بالوحدة المحلية بالقرية، وقد لاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي والذين بدورهم أشادوا بجهود قافلة جامعة العريش .

وقد مارس أساتذة كلية الطب البشري عملهم بالوحدة الصحية لقرية الخربة، والقيام بالكشف على جميع المرضى المترددة على الوحدة وصرف العلاج المطلوب مجانًا، كما فحص أساتذة كلية الطب البيطري 50 أغنام وماعز، 1300 حالة من الدواجن، 90 من الأرنب بالإضافة للمواشي وتم صرف العلاج المناسب بالمجان.

وتفقد أساتذة كلية العلوم الزراعية ، عدد من مزارع قرية الخربة، وذلك لحقن وتلقيح الأشجار التي تحتاج رعاية وتقديم الإرشادات للمزارعين وصرف المبيدات المناسبة للمزروعات وللأشجار بالمجان.

كما توجه أساتذة كلية التربية إلى مدرسة الخربة الابتدائية وتم عمل زيارة لمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، وتنظيم مسابقات للأطفال وتوزيع الهدايا بغرض إدخال البهجة ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

المبادرات القومية المختلفة

وأفاد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن جامعة العريش لا تدخر جهدًا في تقديم خدماتها للمجتمع التي هي جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانًا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القافلة شملت عددا كبيرا من التخصصات في مجالات الطب البشرى، والبيطري، والإرشاد الزراعي، والتثقيف الصحي على مستوى قرى ومدن شمال سيناء

وأكد رئيس الجامعة، على استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قرى ومدن إقليم سيناء وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع: الندوات التثقيفية والتوعوية التي تتم على هامش القافلة لتوعية المواطنين بالعديد من التحديات المجتمعية وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو البناء والتنمية الشاملة وتنفيذًا للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

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