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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محى الدين : المشروعات الذكية هدفها رفع الوعى بتغيرات المناخ

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

علق الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ بالرئاسة المصرية لـ  مؤتمر المناخ على إطلاق مسابقة ضمن 6 تخصصات مختلفة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمن فعاليات جلسات مؤتمر المناخ ومزايا هذه المبادرة .

وأوضح  " محى الدين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن مزايا هذه المبادرة رفع الوعى بتحديات العمل المناخى و تأثيرته السلبية وتقديم حلول مبتكرة، كما إنها تحقق أهداف اقتصادية ، اجتماعية خاصة فى ظل عدم متابعة العديد من الدول والوقوف على الوضع الحالى للتغيرات المناخية منوها أن أفضل طريقة هى المشاركة المباشرة فى الموضوعات المتعلقة ب الوعى ب التأثيرات المناخية .


ولفت إلى أن هذه المشروعات التى تتعامل مع موضوعات مرتبطة ب الاستثمار ، التحول الرقمى ضمن استراتيجية مصر فى هذا الصدد وبرامج التنمية المستدامة وربط هذه الموضوعات ب التغيرات المناخية ونقل هذه التجارب لمستوى دولى وإقليمى لاستخدامها فى القمم القادمة لمؤتمر المناخ  ، منوها أن رقم 100 مليار دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية العالمية عندما أطلقته مؤتمرات مناخية فى وقت سابق كان يهدف بدوره  لإطلاق استثمارات فى الطاقة الجديدة ، حماية البنية الأساسية وتحديات المياه ، الانتاج الزراعى ، الغذائى .

 

محمود محي الدين التحول الرقمي استثمار الانتاج الزراعي التغيرات المناخية الاستثمار

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