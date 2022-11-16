محى الدين : المشروعات الذكية هدفها رفع الوعى بتغيرات المناخ

علق الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ بالرئاسة المصرية لـ مؤتمر المناخ على إطلاق مسابقة ضمن 6 تخصصات مختلفة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمن فعاليات جلسات مؤتمر المناخ ومزايا هذه المبادرة .

وأوضح " محى الدين " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن مزايا هذه المبادرة رفع الوعى بتحديات العمل المناخى و تأثيرته السلبية وتقديم حلول مبتكرة، كما إنها تحقق أهداف اقتصادية ، اجتماعية خاصة فى ظل عدم متابعة العديد من الدول والوقوف على الوضع الحالى للتغيرات المناخية منوها أن أفضل طريقة هى المشاركة المباشرة فى الموضوعات المتعلقة ب الوعى ب التأثيرات المناخية .



ولفت إلى أن هذه المشروعات التى تتعامل مع موضوعات مرتبطة ب الاستثمار ، التحول الرقمى ضمن استراتيجية مصر فى هذا الصدد وبرامج التنمية المستدامة وربط هذه الموضوعات ب التغيرات المناخية ونقل هذه التجارب لمستوى دولى وإقليمى لاستخدامها فى القمم القادمة لمؤتمر المناخ ، منوها أن رقم 100 مليار دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية العالمية عندما أطلقته مؤتمرات مناخية فى وقت سابق كان يهدف بدوره لإطلاق استثمارات فى الطاقة الجديدة ، حماية البنية الأساسية وتحديات المياه ، الانتاج الزراعى ، الغذائى .