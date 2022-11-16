تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.. هل تنخفض مرة أخري؟|القصة الكاملة

انخفضت أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور ، حيث شهدت أسعار الدواجن ارتفاعات متتالية نتيجة نقص الأعلاف بالأسواق واحتجازها بالموانئ ، مما أدى إلى تعرض الدواجن للجوع ولجأ بعض المربيين إلي إعدام الكتاكيت.

إلا أنه تدخلت الحكومة لإنقاذ صناعة الدواجن باعتبارها أهم الصناعات المتواجدة بمصر وتصل الاستثمارات فيها إلي 100 مليار جنيه ، وبدأت فى توفير كوتة دولارية وبدأت الإفراجات البنكية تحدث شيئا فشيئا .

انخفاض أسعار الدواجن

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن انخفضت لـ 3 جنيهًا، كما انخفضت أسعار كرتونة البيض 3 جنيها أيضا لتباع فى المزارع بـ 66.5 جنيها .

وأشار "الزينى " ، خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، إلي أن أسعار الدواجن متذبذبة مابين الارتفاع والانخفاض نتيجة ارتباطها بالإفراجات عن الأعلاف المحتجزة فى الموانئ، موضحًا أن الدولة بذلت جهود كبيرة من أجل تحقيق تلك الافراجات .

ونوه "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن "، إلى أنه يتوقع مزيد من الانخفاضات المتتالية فى أسعار الدواجن والبيض ، وذلك فى حال استمرار الإفراج عن الأعلاف ، منوهًا إلى أن السوق مازال يحتاج لأكثر من ذلك فسوق الدواجن بمصر تستهلك نحو 900 ألف طن من الأعلاف شهريًا.

زيادة الإفراجات البنكية

وناشد الدكتور ثروت الزيني بضرورة زيادة الإفراجات البنكية عن الأعلاف المحتجزة فى الموانئ لإنه كلما زادت الافراجات كلما انخفضت أسعار الأعلاف وبالتالي انخفاض أسعار الدواجن والبيض ، فضلا عن الحفاظ علي صناعة الدواجن فى مصر .

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن اليوم الأربعاء 16-11-2022، تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 36 و38 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 40 و42 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتختلف أسعار الدواجن في الأسواق على حسب المنطقة.

أسعار الدواجن الساسو

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: نحو 52 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الدواجن البلدي 60 جنيهًا للكيلو، سعر الدواجن الرومي: بين 57 و60 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

تراوحت أسعار الأوراك بين 40 و43 جنيهًا للكيلو.

وتراجع سعر الأجنحة اليوم الأربعاء إلى 25 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانيه بين 85 و90 جنيهًا للكيلو

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقرير بشأن الافراج عن مستلزمات الاعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة.

آخر إفراجات عن الأعلاف

وقال "الصياد" ، إنه خلال الخمسة أيام الماضية تم الإفراج عن 143 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 67 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 104 ألف طن من الذرة بحوالي 37 مليون دولار وحوالي 39 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 28 مليون دولار وأيضا أضافات أعلاف بحوالي مليون دولار،

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الثلاث أسابيع الماضية 498 ألف طن منهم 374 ألف طن ذرة ، 124 ألف طن فول صويا ، وإضافات اعلاف بإجمالي حوالي 238 مليون دولار.

وأكد "الصياد" ، أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن والحيوانات المزرعة وهناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.