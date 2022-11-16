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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. خبير يحذر من الفيروس المخلوي بين طلاب المدرسة

الأردن - علم
الأردن - علم

حذر أخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة بالأردن الدكتور محمد الطراونة من خطر عودة ظهور الفيروسات القوية التي تؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي للإنسان.

وقال الخبير الاردني في تصريح خاص لـ”الغد” بأن هناك فيروسا ظهر في عدد من الدول ويهدد الأمن الصحي في الأردن اذا انتشر بين فئة الأطفال وخاصة طلبة المدراس ألا وهو الفيروس التنفسي المخلوي.

وذكر  أن هذا الفيروس يصيب الجهاز التنفسي ويعمل على خفض المناعة والشعور بضيق التنفس والالتهابات التنفسية محذرا من إمكانية أنتشاره بين طلبة المدارس.

ولفت خلال تصريحه بأن على وزارة الصحة وضع خطة وقائية من هذا الفيروس تعتمد على التوعية للطلبة بأن يستخدموا المعقمات وغسل اليدين قبل الذهاب للمدرسة وعند العودة منها إضافة إلى التنبيه على المدارس بضرورة تهوية الصفوف جيدا والتركيز على عمليات التعقيم وعدم السماح للطالب المصاب بفيروس التنفس المخلوي بالاختلاط مع زملائه ودعوته للبقاء في المنزل بعيدا عن المدرسة حتى لا ينقل العدوى .

وشدد الطراونة أن على الجهات الصحية المسؤولة الوقوف بشكل جاد عند خطر هذه الفيروسات التي بدأت تنتشر في غير مواعيدها المعتادة وهو ما أسماه “تغير خريطة الفيروسات العالمية”.

ولفت إلى أنه لاحظ مع مجموعة من الأطباء أن هناك ارتفاعا بالإصابات بأكثر من فيروس في آن واحد وهو ما أرجع سببه الطروانة إلى ما يسمى بـ “الفجوة المناعية”.

وأوضح أن هذه الفجوة المناعية تعني أن فترة الإغلاق التي عاشها العالم خلال العامين الماضيين أدت بشكل عام لإنخفاض الاجسام المناعية مما ترتب على ذلك ضعف للمناعة وسهولة التأثر بالفيروسات التي تطورت وأصبحت تأتي في غير موعدها المعتاد.

ولفت إلى أن هناك دورا كبيرا على وزارة الصحة أن تلعبه يتمثل في عمل فحوصات فيروسية بنسبة معينة من الدخولات للمستشفيات وتقديم التحذيرات والنصائح بناء على نتائج هذه الفحوصات.

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