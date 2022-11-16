نتنياهو يتعهد بتنظيم المستوطنات الشابة في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة الإسرائيلية

تعهد زعيم حزب "الليكود" المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، لزعيم حزب "العظمة اليهودية" إيتمار بن جفير، بتنظيم المستوطنات الشابة "البؤر الاستيطانية غير القانونية في مناطق الضفة الغربية" في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة.

وتعهد نتنياهو - حسب القناة السابعة الإسرائيلية - بعودة دراسة الطلبة اليهود في مستوطنة "حومش" المخلاة، في شمال الضفة الغربية والقريبة من محافظة "جنين"، وهو ما ينطوي على خطورة كبيرة.

ومُستوطنة "حومش" تم إخلاؤها في عام 2005. وفي وقت سابق من هذا العام، تسبب مقتل مستوطن قرب بوابتها، في اشتباكات عارمة بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وحزب "العظمة اليهودية" يقوده بن جفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة وكراهيته الشديدة للفلسطينيين. والحزب عضو بالمعسكر الذي قاده بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين التي أجريت مطلع الشهر الجاري.